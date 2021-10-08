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【虛擬銀行】Visa：近半港人已開設虛銀戶口 開戶獎賞成殺著

Hot Talk 11:03 2021/10/08

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虛銀正式面世近兩年，服務在港日漸普及

Visa研究顯示，近一半港人已經開設虛擬銀行戶口，最主要開戶原因是開戶獎賞 (58%)，其次為高息存款 (55%)，而開戶更為便捷（36%）亦是港人青睞虛銀的原因。在8間虛銀中，眾安銀行、螞蟻銀行及Mox最受歡迎。

雖然虛銀服務日漸普及，但出於安全考量，八成受訪者會選擇傳統銀行作為其主要銀行，亦有接近六成受訪者對於資金存入傳統銀行感到安全，以及認為傳統銀行交易可靠。

疫情令流動銀行服務增長趨勢加強，82%香港費者平均每月使用數次流動銀行服務。他們選擇使用網上銀行的三大原因包括：省去親臨銀行的時間 (68%)、流動或網上銀行的可達性 (65%)，以及不喜歡在銀行排隊 (64%)。

另外，有61% 用戶在使用流動支付時感到安心，比 2020 年的 28% 大幅增加，但有近五分之一消費者曾經歷流動支付的保安漏洞問題，最常見的因素是企業沒有收取適當費用、企業濫用個人資料，與企業未有提供充足保安措施以保障流動交易。

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