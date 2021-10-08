【中國限電】官方出手推動煤炭供應、鄂爾多斯市日均產量超210萬噸　多隻煤炭股急挫（第二版）

▲ 【中國限電】內蒙古緊急啟動72座煤礦 煤股價價格急跌

中國9月限電停產措施，令煤價急升後，官方據報出手提高供應。新華社發文表示，隨著北方冬季供暖耗煤高峰期到來，內蒙古全力推動煤炭產能釋放，能源、國土等部門聯合加快煤礦生產建設手續辦理，積極落實電煤中長期協議補簽工作，努力穩定今冬明春煤炭供應。

新華社報道指，鄂爾多斯是煤炭生產大市，為穩定煤炭市場，該市近期積極推進有關工作，加快優質產能煤礦建設進度。今年以來，全市累計獲得臨時用地批復露天煤礦107座，核定產能1.69億噸。截至10月初，全市正常生產煤礦225座，年產能為6.4億噸，全市日均產量超過210萬噸，達到今年以來高峰。

受消息影響，多隻煤炭股股價下挫，兗州煤業股份 （01171） 全日跌11.1%，報13.62元；中煤能源 （01898） 急挫13%，報5.86元；伊泰煤炭 （03948） 現報6.63元，跌9.3%；中國神華 （01088） 報17.46元，跌6.5%。

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據內媒報道指，內蒙古能源局向當地煤炭銷售企業發出《內蒙古自治區能源局關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》，該份文件要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知全國具備核算後增產潛力名單的72處煤礦，在確保安全的底線，從即日起，可臨時按照擬核增後的產能組織生產。

有報道引述內蒙古能源局工作人員指，證實煤礦增產確有其事，目前增產措施是臨時的，相關煤礦可以按照核增後的年產能，按月平均分配組織生產，但相關煤礦可以按照核增手續進行申請，獲得批覆後，將轉為永久產能。

中國據報下令能源企業不惜一切保供應、可滿負荷產煤，可見【下一頁】

內地動力煤主力合約在今早10時左右大幅下跌，跌幅一度超過5%，最低見1241.2元人民幣，現跌3%，報1287.6元人民幣，從假期前高見1400元水平，稍見回落，但較9月初不足1000元，仍處高位。

《證券時報》引述機構研究人士指，內蒙古能源局發文，涉及72座煤礦，建議核增產能9835萬噸，並稱即日組織生產，且加快核增批復，預計實際可釋放產能規模約4500萬噸左右，但考慮到冬季當前已經執行「能耗雙控」、「限電」等措施對需求端產生影響，該部分產能釋放一定程度將影響今年冬季煤炭供需關係。

（第二版增加新華社報道）

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記者：梁安琪

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