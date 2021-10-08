【中國限電】內蒙古緊急啟動72座煤礦　兗州煤業、中煤能源股價挫一成

▲ 【中國限電】內蒙古緊急啟動72座煤礦 煤股價價格急跌

中國9月限電停產措施，令煤價急升後，官方據報出手提高供應。據內媒報道指，內蒙古能源局向當地煤炭銷售企業發出《內蒙古自治區能源局關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》，該份文件要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知全國具備核算後增產潛力名單的72處煤礦，在確保安全的底線，從即日起，可臨時按照擬核增後的產能組織生產。

有報道引述內蒙古能源局工作人員指，證實煤礦增產確有其事，目前增產措施是臨時的，相關煤礦可以按照核增後的年產能，按月平均分配組織生產，但相關煤礦可以按照核增手續進行申請，獲得批覆後，將轉為永久產能。

多隻煤炭股今早股價急挫，兗州煤業股份 （01171） 股價急挫約一成，現報13.88元，跌9.4%；中煤能源 （01898） 急挫逾一成，現報6.08元，跌9.7%；伊泰煤炭 （03948） 現報6.68元，跌8.6%；中國神華 （01088） 報17.9元，跌4.2%。

內地動力煤主力合約在今早近十點左右大幅下跌，跌幅一度超過5%，最低見1241.2元，現跌3%，報1289.2元。

中國據報下令能源企業不惜一切保供應、可滿負荷產煤，可見【下一頁】

《證券時報》引述機構研究人士指，內蒙古能源局發文，涉及72座煤礦，建議核增產能9835萬噸，並稱即日組織生產，且加快核增批復，預計實際可釋放產能規模約4500萬噸左右，但考慮到冬季當前已經執行「能耗雙控」、「限電」等措施對需求端產生影響，該部分產能釋放一定程度將影響今年冬季煤炭供需關係。

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記者：梁安琪