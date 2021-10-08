【粉紅購物月 爆發粉紅力量】

10月第二期消費券又出咗，大家除咗留意邊度有多啲優惠之餘，亦可以搜尋更有意義嘅消費活動，例如選購「癌症基金會粉紅革命」嘅贊助商推出嘅粉紅系列產品，可以盡情shopping兼做善事，做個更精明嘅消費者。今年粉紅革命嘅金贊助商，包括有Calvin Klein Underwear、ECCO、Emay Plus、Her own words、J Life、RevitaLash、PURE Apparel和帝苑酒店，大家只要購買當中嘅粉紅系列產品，部分收益將撥捐支持癌症基金會嘅免費乳癌支援服務。

為支持粉紅十月，PURE Apparel及合作伙伴品牌特別準備了「THINK PINK限時系列」，PURE更將捐贈此系列的 15% 銷售額予香港癌症基金會。

由即日起至10月31日，於Calvin Klein Underwear購買指定粉紅色內衣系列，部分收益將撥捐「癌症基金會粉紅革命」。

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ECCO 全力支持「癌症基金會粉紅革命」，於即日起至10月31日期間，購買2021年秋冬系列粉紅色或紅色鞋履或手袋可額外專享 5% 折扣優惠；更可以慈善價$99 換購 ECCO鞋底清潔套裝（原價︰$259）

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「Emay Plus溫冷排毒按摩儀」備有雙波浪機頭設計及冷熱振動模式，緊貼面部輪廓及身體唔同部位，有效排毒去水腫。而且還有粉紅色同可愛嘅Hello Kitty款式選擇，啱晒一眾粉紅控。部分收益將撥捐「癌症基金會粉紅革命」。

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全新棉質胸圍&背心採用SUPIMA®棉料製成，柔軟順滑，色彩更細膩光澤，柔韌度高，彈性佳，唔易起毛粒，係內衣體驗中最高級嘅享受！部分收益將撥捐「癌症基金會粉紅革命」。

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手織袋（售價︰$1,200）全人手製造，由 J Life 啟愛共融基金嘅婦女親手製作。可以支持粉紅革命之餘，更加可以支持深水埗基層家庭。每個手織袋製作時間需要8日，部分收益將撥捐「癌症基金會粉紅革命」。

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今年 RevitaLash 再次推出限量粉紅包裝嘅睫毛修復增生精華，以及眉毛修復增生精華，每售出一件將會捐出港幣$20以支持「癌症基金會粉紅革命」關注乳癌活動。

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帝苑酒店熱賣嘅雜錦蝴蝶酥（200克）共4款口味，包括法國朱古力、原味、芝麻及宇治抹茶，讓你一次過嘗盡多款滋味，係送禮嘅最佳選擇。部分收益將撥捐「癌症基金會粉紅革命」。

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