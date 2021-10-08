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【內房危機】假期後內房債遭拋售　花樣年兩境內債跌停、禹洲主席斥4329萬元贖回優先票據

股市 11:41 2021/10/08

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多隻內房債券在國慶假期後的交易日被拋售，其中花樣年 （01777） 兩隻境內債券在上海交易所臨時停牌，2隻債券18花樣年（155092）及19花樣02（163025）在停牌前分別跌23%和28%，其後恢復交易。正在停牌的花樣年此前承認未能償還約2.06億美元到期票據。

另外，中國奧園 （03883） 2025年到期的20奧園01債券急跌9.5%，陽光城2025年到期的20陽城02債券亦跌17.5%，逼近上市新低。

禹洲主席贖回優先票據

另一邊廂，禹洲 （01628） 主席兼控股股東林龍安收購公司部分已發行的債券。禹洲公布，林龍安近期在二級市場購買2022年至2026年到期的優先票據，合共斥資555萬美元（約4329萬港元）。禹洲股價暫無升跌，最新報1.13元。

這些票據分別在2022至2026年到期，當中以明年到期的佔最多，購買金額達255萬美元（約1989萬元）。

除主要股東購買優先票據外，禹洲集團周三（6日）表示，已於公開市場購買了本金總額1000萬美元的2022到期優先票據，公司稱將繼續監察市場狀況及其財務結構，並可能於適當時候進一步購回其優先票據。

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