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【騰訊股價】騰訊《英雄聯盟手遊》國服不刪檔測試開啟　騰訊曾升4%、富瑞調低目標價

股市 10:53 2021/10/08

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【騰訊股價】騰訊《英雄聯盟手遊》不刪檔測試今日正式開啟

騰訊 （00700） 重磅遊戲《英雄聯盟手遊 （League of Legends ，LoL）》公布，不刪檔測試將於10月8日上午10時正式開啟，意味《英雄聯盟手遊》國服正式上線。騰訊股價高開近4%，開報490元，但其後升幅收窄，騰訊最新升2.4%，暫報482.6元，成交達74億元。

《英雄聯盟手遊》被視為騰訊未來數年手遊增長主力之一，惟富瑞因應騰訊近期手機遊戲收入遜預期、上季未有新焦點遊戲推出，料騰訊上季收入按年增16%，非國際財務匯報準則（non-IFRS）盈利僅升2.7%。

富瑞補充，騰訊最新股價已反映未成年人網絡遊戲限制、廣告收入受監管和宏觀經濟不穩以至教育行業監管等憂慮，維持買入評級，輕微下調目標價，由680元降至671元。

《英雄聯盟手遊》已在海外市場推出，亦早於今年2月獲得內地批出遊戲版號，可以商業化營運，騰訊曾宣布9月15日推出《英雄聯盟手遊》，但內地收緊未成年人網絡遊戲監管，騰訊押後延遲至國慶假期後。

《英雄聯盟手遊》是5對5玩家的多人在線戰術競技遊戲，玩法與《王者榮耀》類似，電腦版本是騰訊的王牌遊戲之一。

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責任編輯︰梁浩碩 

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