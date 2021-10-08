【港股市況】恒生指數高開363點後曾倒跌　ATM力撐、瑞聲盈警挫逾一成破底（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股續揚，道指升337點，內地股市今日假後復市，港股今早高開逾300點，恒生指數高開363點，開報25064點，重上25000點水平。恒生科技指數升2.1%，報6301點。ATM續領市，阿里巴巴 （09988） 升近5%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升近4%。

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即市走勢︰

【11：49】吉利、長汽倒跌逾2% 瑞銀唱淡芯片短缺影響惡化、下調汽車產量預測

【11：42】假期後內房債遭拋售 花樣年兩境內債跌停、禹洲主席斥4329萬元贖回優先票據

【11：40】ATM力撐下，港股中午收市前升約20點，報24722點；科指升0.3%，報6191點。

【11：33】A股假後復市個別發展，上證半日升0.3%；深證升0.6%；創業板指跌0.4%。

【11：28】譚仔國際 （02217） 上市翌日再跌近7%，低見2.83元創上市新低。

【11：17】恒指最新再度轉跌約12點，報24689點。

【11：11】大市維持約50點升幅；科指升0.5%。

【11：02】潤電 （00836） 最新跌逾11%；龍源電力 （00916） 跌一成；中國電力 （02380） 跌逾7%。

【10：56】李寧 （02331） 最新跌一成，低見77.1元。

【10：52】粵海制革 （01058） 股價升逾28%，破頂高見1.22元，暫為升幅最大股份。

【10：47】恒指最新升約50點，報24753點；科指升0.6%，報6208點。

【10：41】東岳 （00189） 挫兩成，低見16元，成交7億元。

【10：36】兗煤 （01171） 跌逾9%；中煤 （01898） 跌逾8%；神華 （01088） 跌近4%。報道指內蒙古能源局一份名為《內蒙古自治區能源局關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》在網上流傳，文件要求該省72處煤礦從即日起組織擴產。

【中國經濟】據報內蒙古緊急啟動72座煤礦 建議核增產能9835萬噸

【10：24】大市轉跌3點。

【10：22】ATM撐市，阿里巴巴 （09988） 最新升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾1%。小米 （01810） 則率先倒跌0.5%。

【10：14】東岳 （00189） 跌幅擴大至15%，低見17.04元，成交3.7億元。

【10：11】網上醫療股造好，阿里健康 （00241） 、平保好醫生 （01833） 分別升逾4%；京東健康 （06618） 升近3%。

【10：07】體育用品股逆市下跌，李寧 （02331） 跌近6%；安踏 （02020） 跌逾2%；特步 （01368） 跌近4%。

【10：02】阿里巴巴BABA美股昨急飈8% 港現僅升逾3%跑輸、科指續彈0.7%

【09：53】東岳 （00189） 股價跌逾6%，低見18.7元。

【09：52】堡獅龍 （00592） 股價回吐半成，低見1.18元。

【零售股】堡獅龍今日再抽升23%、創逾17年新高 公司稱未知變動原因

【09：50】中國9月財新服務業PMI為53.4，高於預期的49.2；中國9月財新綜合PMI為51.4，前值為47.2。

【09：50】港股升幅收窄至不足100點，恒指升約70點，報24771點；科指升0.7%，報6218點。

【09：44】本港地產股見回吐，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 跌逾1%；新世界 （00017） 跌3%。

【09：42】電力股下挫，潤電 （00836） 跌逾6%；中國電力 （02380） 跌逾7%；龍源電力 （00916） 跌逾4%。

【09：41】大市早段升幅收窄，未能企穩25000點。恒指升約140點，報24840點。

【09：38】譚仔國際 （02217） 上市翌日，股價續軟跌逾1%，低見3.01元。

【09：37】瑞聲 （02018） 跌幅擴大至12%，破底低見32.1元。

【09：30】騰訊《英雄聯盟手遊》不刪檔測試今日正式開啟 騰訊升近4%

【09：22】瑞聲 （02018） 逆市挫近一成，開報33元破底。瑞聲 發盈警，預告第三季淨利約1.66億至2.1億元人民幣，按年跌幅為51%至61%。

【瑞聲盈警】瑞聲ADR低港6% 預告第三季純利按年插逾5成

【09：21】恒生指數高開363點，開報25064點，重上25000點水平。恒生科技指數升2.1%，報6301點。ATM續領市，阿里巴巴 （09988） 升近5%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升近4%。

【09：13】期指開報24884點，升264點或1.1%。

【08：52】內地股市今日復市。

【08：51】恒指黑期升約172點，報24869點，道指期貨升67點，報34822點。

【08：50】奧園上月銷售按年跌9.4% 一文看清9月內房銷售數據（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報25008點，升306點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報43.88元，較港收市價高0.63元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報487.67元，較港收市價高16.27元或3.5%。

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【07：30】美債上限有望延期在即，民主共和兩黨就債務上限的僵局破冰，加上中美關係等地緣政治局勢稍緩，美國上周失業救濟金人數少過預期，美股延續升勢，道指一度飈逾550點，收市升337點，報34754點；納指升152點或1.1%，報14654點；標指升36點，報4399點。

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責任編輯︰梁浩碩