【港股市況】恒指黑期升約172點　A股今假後復市

▲ 港股市況不斷更新

美股續揚，道指升337點，內地股市今日假後復市，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開306點，恒指料開報25008點。滙豐 （00005） ADR折合報43.88元，較港收市價高0.63元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報487.67元，較港收市價高16.27元或3.5%。

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即市走勢︰

【08：52】內地股市今日復市

【08：51】恒指黑期升約172點，報24869點，道指期貨升67點，報34822點。

【08：50】奧園上月銷售按年跌9.4% 一文看清9月內房銷售數據（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報25008點，升306點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報43.88元，較港收市價高0.63元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報487.67元，較港收市價高16.27元或3.5%。

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【07：30】美債上限有望延期在即，民主共和兩黨就債務上限的僵局破冰，加上中美關係等地緣政治局勢稍緩，美國上周失業救濟金人數少過預期，美股延續升勢，道指一度飈逾550點，收市升337點，報34754點；納指升152點或1.1%，報14654點；標指升36點，報4399點。

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【開市9點半】美債限拖到12月 環球股市即升 兩個月炒股蜜月期？

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責任編輯︰梁浩碩