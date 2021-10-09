【恒指夜期+ADR】美團ADR高港3%　夜期收市升199點越25000關（不斷更新）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

美國公布新增職位增長遠遜預期，儲局收水步伐或進一步窒礙，美股一度上升，恒指夜期亦造好，不過，同時亦反映經濟情況欠佳，道指收跌，夜期收市仍升199點，收報25023點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.30 +1.1% 美團ADR 263.96 +3.1% 騰訊ADR 491.88 +2.1% 阿里巴巴美股 157.16 +1.1%

北水重新開閘，錄24億元淨流入，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 吸資最多，分別吸資14.7億及11.5億元，舜宇 （02382） 亦吸5.3億元，不過，藥明生物 （02269） 走資11億，李寧 （02331） 亦走5億元，兩股股價分別跌近6%。

北水資金流向：

▼ 點擊圖片放大

內地股市假後復市，港股承接美股高開363點，惟未能企穩25000點水平，曾倒跌百點，在ATM帶動下收升百點，恒生指數收報24837點，升136點，成交1633億元。恒生科技指數升0.6%，報6206點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；瑞聲 （02018） 跌逾12%。

港股收市情況：

▼ 點擊圖片放大 +2

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

即市走勢︰

【03：00】夜期收市升199點，收報25023點。

【22：43】夜期升142點

【21：14】夜期升131點

【18：43】恒指夜期升82點，報24906點，高水68點。

【16：49】美團遭市監局罰款34.4億人幣 公司稱誠懇接受、以此為戒

【16：48】工行本月中停開炒滙戶口 現有戶口下月停開新倉

【16：46】網傳恒大退出廣州滄聯項目舊改 恒大地產：言論完全失實

【16：14】中國手遊公司9月份收入再創新高 較8月增長3.7%至196億元

【16：10】恒生指數收報24837點，升136點，成交1633億元。恒生科技指數升0.6%，報6206點。ATM領升，阿里巴巴 （09988） 升逾5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；瑞聲 （02018） 跌逾12%。

【16：00】恒生指數U盤前升86點，報24788點。

【15：46】恒騰 （00136） 升逾16%，高見2.68元。

【15：39】強勢股回吐東岳曾跌兩成半 理文化工跌逾一成

【15：38】恒指升70點，報24772點；科指升0.2%，報6186點。

【15：35】摩通：恒大隱藏債務或佔總債務55% 料淨負債率177% 仍全踩「三道紅綫」

【15：35】中國手遊公司9月份收入再創新高 較8月增長3.7%至196億元

【15：10】恒騰 （00708） 升逾11%，高見2.5元；恒大汽車 （00708） 升逾1%，高見3.49元。

【15：09】港股尾市升百點。恒指升108點，報24810點；科指升0.3%，報6191點。

【15：01】上證升0.7%；深證升0.7%；創業板指跌0.04%。

【14：32】粵海制革 （01058） 最新報1.35元破頂，升42%，成交2922萬元。

【14：15】平保 （02318） 升幅擴大至3%，高見58.1元。國壽 （02628） 升逾4%，高見13.6元。

【14：12】米蘭站 （01150） 午後乾升三成，高見0.37元，僅涉6宗成交或11元。

【14：10】敏華 （01999） 股價反彈近半成，高見11.32元。敏華昨遭大和將評級「跑贏大市」降至「跑輸大市」，目標價由20元下調至15元。

【13：49】三桶油個別發展，中石油 （00857） 升0.5%；中海油 （00883） 升逾1%；中石化 （00386） 跌近2%。美國能源部周四表示正「考慮所有工具」以應對市場能源供應緊張的情況，惟市場認為美國政府不會動用緊急石油儲備，油價升1%。

【13：41】李寧插8% 美銀唱淡第三季增長放緩兼削目標價

【13：41】摩通：恒大隱藏債務或佔總債務55% 料淨負債率177% 仍全踩「三道紅綫」

【13：29】恒指再度轉升約10點，報24712點；科指升不足0.1%，報6174點。

【13：27】譚仔國際未止跌再跌一成 每手帳面暫蝕540元

【13：24】藥明生物 （02269） 午後跌逾6%，低見109.6元。

【13：23】阿里巴巴 （09988） 撐市，股價午後升4%，貢獻大市73點。

【13：22】消費券刺激領展8月租戶銷售提速 高盛：現價股息率吸引籲買

【13：20】中國交通運輸部表示，10月1日至7日（國慶假期），全國預計共運送旅客4.03億人次，國航 （00753） 升逾2%；南航 （01055） 跌0.9%；東航 （00670） 暫無升跌。

【13：18】國壽 （02628） 股價逆市造好，升4%高見13.48元；平保 （02318） 升逾1%；財險 （02328） 升近1%；太保 （02601） 升逾5%。

【13：03】奧園 （03883） 跌逾2%，低見3.58元。

【內房危機】奧園境內債價大跌 主動公布：如期兌付下周到期境內債

【13：01】港股午後初段跌約35點，報24667點；科指跌0.3%，報6153點。

【12：00】恒生指數半日倒跌65點，報24636點，成交947.6億元。恒生科技指數轉跌0.5%，報6141點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾3%；騰訊 （00700） 升0.3%；瑞聲 （02018） 盈警跌逾13%破底；電力、煤炭股下挫。

【11：56】黑色暴雨警告生效 港股交易繼續直至收市（附圖解）

【11：49】吉利、長汽倒跌逾2% 瑞銀唱淡芯片短缺影響惡化、下調汽車產量預測

【11：42】假期後內房債遭拋售 花樣年兩境內債跌停、禹洲主席斥4329萬元贖回優先票據

【11：40】ATM力撐下，港股中午收市前升約20點，報24722點；科指升0.3%，報6191點。

【11：33】A股假後復市個別發展，上證半日升0.3%；深證升0.6%；創業板指跌0.4%。

【11：28】譚仔國際 （02217） 上市翌日再跌近7%，低見2.83元創上市新低。

【11：17】恒指最新再度轉跌約12點，報24689點。

【11：11】大市維持約50點升幅；科指升0.5%。

【11：02】潤電 （00836） 最新跌逾11%；龍源電力 （00916） 跌一成；中國電力 （02380） 跌逾7%。

【10：56】李寧 （02331） 最新跌一成，低見77.1元。

【10：52】粵海制革 （01058） 股價升逾28%，破頂高見1.22元，暫為升幅最大股份。

【10：47】恒指最新升約50點，報24753點；科指升0.6%，報6208點。

【10：41】東岳 （00189） 挫兩成，低見16元，成交7億元。

【10：36】兗煤 （01171） 跌逾9%；中煤 （01898） 跌逾8%；神華 （01088） 跌近4%。報道指內蒙古能源局一份名為《內蒙古自治區能源局關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》在網上流傳，文件要求該省72處煤礦從即日起組織擴產。

【中國經濟】據報內蒙古緊急啟動72座煤礦 建議核增產能9835萬噸

【10：24】大市轉跌3點。

【10：22】ATM撐市，阿里巴巴 （09988） 最新升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾1%。小米 （01810） 則率先倒跌0.5%。

【10：14】東岳 （00189） 跌幅擴大至15%，低見17.04元，成交3.7億元。

【10：11】網上醫療股造好，阿里健康 （00241） 、平保好醫生 （01833） 分別升逾4%；京東健康 （06618） 升近3%。

【10：07】體育用品股逆市下跌，李寧 （02331） 跌近6%；安踏 （02020） 跌逾2%；特步 （01368） 跌近4%。

【10：02】阿里巴巴BABA美股昨急飈8% 港現僅升逾3%跑輸、科指續彈0.7%

【09：53】東岳 （00189） 股價跌逾6%，低見18.7元。

【09：52】堡獅龍 （00592） 股價回吐半成，低見1.18元。

【零售股】堡獅龍今日再抽升23%、創逾17年新高 公司稱未知變動原因

【09：50】中國9月財新服務業PMI為53.4，高於預期的49.2；中國9月財新綜合PMI為51.4，前值為47.2。

【09：50】港股升幅收窄至不足100點，恒指升約70點，報24771點；科指升0.7%，報6218點。

【09：44】本港地產股見回吐，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 跌逾1%；新世界 （00017） 跌3%。

【09：42】電力股下挫，潤電 （00836） 跌逾6%；中國電力 （02380） 跌逾7%；龍源電力 （00916） 跌逾4%。

【09：41】大市早段升幅收窄，未能企穩25000點。恒指升約140點，報24840點。

【09：38】譚仔國際 （02217） 上市翌日，股價續軟跌逾1%，低見3.01元。

【09：37】瑞聲 （02018） 跌幅擴大至12%，破底低見32.1元。

【09：30】騰訊《英雄聯盟手遊》不刪檔測試今日正式開啟 騰訊升近4%

【09：22】瑞聲 （02018） 逆市挫近一成，開報33元破底。瑞聲 發盈警，預告第三季淨利約1.66億至2.1億元人民幣，按年跌幅為51%至61%。

【瑞聲盈警】瑞聲ADR低港6% 預告第三季純利按年插逾5成

【09：21】恒生指數高開363點，開報25064點，重上25000點水平。恒生科技指數升2.1%，報6301點。ATM續領市，阿里巴巴 （09988） 升近5%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升近4%。

【09：13】期指開報24884點，升264點或1.1%。

【08：52】內地股市今日復市。

【08：51】恒指黑期升約172點，報24869點，道指期貨升67點，報34822點。

【08：50】奧園上月銷售按年跌9.4% 一文看清9月內房銷售數據（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報25008點，升306點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報43.88元，較港收市價高0.63元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報487.67元，較港收市價高16.27元或3.5%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美債上限有望延期在即，民主共和兩黨就債務上限的僵局破冰，加上中美關係等地緣政治局勢稍緩，美國上周失業救濟金人數少過預期，美股延續升勢，道指一度飈逾550點，收市升337點，報34754點；納指升152點或1.1%，報14654點；標指升36點，報4399點。

即睇美股收市

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【開市9點半】美債限拖到12月 環球股市即升 兩個月炒股蜜月期？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩