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【開市9點半】美債限拖到12月　環球股市即升　兩個月炒股蜜月期？

股市 06:51 2021/10/08

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（1）美國參議院兩黨就債務上限達成協議，避免美國違約，暫時豁免國債上限至12月，即將問題延到12月才解決，但已刺激股市大升。市場預期民主黨12月會提出增加預算及加稅等措施，而共和黨到時亦可使出債務上限的談判籌碼，即年底市況會再波動。但現時是否轉為蜜月期，則要看美國今晚的就業報告，市場對就業情況的預期高，非農就業增加50萬，預期美債息會反映市場想法，因配合通脹的壓力，會影響儲局的收水步伐。而儲局收水，則會影響大市。

美國9月就業人口周五公布　市場料增加50萬人

美國兩黨同意暫延債限至12月 避免美國違約（第二版）

（2）藍籌股瑞聲發盈警，股價預期受壓，瑞聲ADR跌2.7%，折算收報34.25港元，較港收市價低6.3%。盈警股成升市隱憂。

【瑞聲盈警】瑞聲預告第三季純利按年插逾5成　最多賺2.1億元

（3）地產股已擺脫「傳遊戲規則已變」的憂慮。

【北部都會區】施政報告「遠水難救近火」勢利好地產股、恒地升7%　一文看清券商評價

（4）華人置業昨到私有化出價的4元水平。

【華置私有化】甘比陳凱韻19億元私有化全面接手　劉鑾鴻大劉胞妹成要約對象、劉鳴煒去年棄股

（5）上市公司陸續公布投資恒大的虧損

【恒大3333】中譽發盈警料就恒大投資錄重大虧損　未變現虧損近34億元

（6）證監會、金管局的大調查，2020年的投資者賭性強，賭Accumulator（股票累計期權）已近8000億元。

證監會、金管局調查：逾70萬人買非上市投資產品　最受歡迎產品是？

（7）聯交所股權披露，鄭家純已增持有線寬頻。

【有線寬頻1097】獲新世界發展鄭家純增持　有線寬頻：沒有進一步補充（第二版）

（8）其實大家都經歷過100美元油價的時代

【能源危機】摩通：縱油價觸及130美元、美債息達2.5厘　市場也吃得消

（9）港外滙儲備微降

【外滙儲備】金管局：9月外滙儲備資產4950億美元　按月減少21億美元

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 港股ADR 美股 非農就業 美國民主黨 美國共和黨

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