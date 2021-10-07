憧憬北區發展加速入市　見移民業主大劈價即扑鎚買樓　800萬買栢慧豪園

特首昨日發表《施政報告》，表示政府未來將致力發展北部都會區，為該區建設基建及提供更多就職機會，市場憧憬其發展潛力，有買家立即加快入市步伐。

中原地產陳思麗表示，天水圍栢慧豪園剛錄得本月首宗成交，為1座低層D室，實用面積677平方呎，三房套房間隔，向西南，外望中央公園開揚景致，叫價898萬元。代理指，業主移民急讓，日前一口氣大減38萬元至860萬元，新近施政報告公布北部都會區發展計劃，單位火速獲買家即睇即買，議價後以800萬元成交，平均實用呎價11,817元。

陳思麗指，買家為外區客，看好未來天水圍以及新界西北的發展潛力，見上址屬優質戶，價錢又比市價低，於是即睇即買。據了解，原業主則於2018年4月以728萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利72萬元，單位期內升值近10%。

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