  • 25°C
香港時間 : 20211008日 (五) 00:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

憧憬北區發展加速入市　見移民業主大劈價即扑鎚買樓　800萬買栢慧豪園

股樓投資 23:21 2021/10/07

分享：

特首昨日發表《施政報告》，表示政府未來將致力發展北部都會區，為該區建設基建及提供更多就職機會，市場憧憬其發展潛力，有買家立即加快入市步伐。

中原地產陳思麗表示，天水圍栢慧豪園剛錄得本月首宗成交，為1座低層D室，實用面積677平方呎，三房套房間隔，向西南，外望中央公園開揚景致，叫價898萬元。代理指，業主移民急讓，日前一口氣大減38萬元至860萬元，新近施政報告公布北部都會區發展計劃，單位火速獲買家即睇即買，議價後以800萬元成交，平均實用呎價11,817元。

陳思麗指，買家為外區客，看好未來天水圍以及新界西北的發展潛力，見上址屬優質戶，價錢又比市價低，於是即睇即買。據了解，原業主則於2018年4月以728萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利72萬元，單位期內升值近10%。

延伸閱讀︰【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映︰【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
2021/10/06
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【有相睇】施政報告前夕　前景未明　Park YOHO Genova業主放盤多時終減價易手　低市價微蝕離場
2021/10/06
【有相睇】施政報告前夕　前景未明　Park YOHO Genova業主放盤多時終減價易手　低市價微蝕離場
洪水橋擬建鐵路駁前海　用家見聞即出手　開心以市價上車
2021/10/07
洪水橋擬建鐵路駁前海　用家見聞即出手　開心以市價上車

你可能感興趣

【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
15:10 2021/10/06
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【有相睇】施政報告前夕　前景未明　Park YOHO Genova業主放盤多時終減價易手　低市價微蝕離場
19:09 2021/10/06
【有相睇】施政報告前夕　前景未明　Park YOHO Genova業主放盤多時終減價易手　低市價微蝕離場
洪水橋擬建鐵路駁前海　用家見聞即出手　開心以市價上車
15:38 2021/10/07
洪水橋擬建鐵路駁前海　用家見聞即出手　開心以市價上車
二手市場 栢慧豪園 施政報告 天水圍 中原地產

上一篇文章

【美債上限】有望暫緩違約危機　共和黨領袖提議延遲債務上限

下一篇文章

【無牆醫院@iM網欄】如果耗盡可以點算？ 長期病患照顧者的心靈關懷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成
【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建