【ET開市直擊】港股急彈散戶動作要快 精選股份捕捉短綫升浪（附Time Code）

北水回歸前夕大港股漲，恒生指數上日「乾夾」逾700點，當中科技股、地產股等較弱勢股領漲。其後美股表現亦大勇，投資者短綫不宜看得太淡？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你睇實個市，做好準備！

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00：00 - 港股今早焦點速覽

01：08 - 外圍市況速覽 美股曾升逾五百點

02：27 - 道指期貨及亞太股市早段造好

03：15 - 港股上日市況速覽

04：00- 港股反彈可持續嗎？

07：08 - 科網仲可以博反彈嗎？

08：50 - 分析騰訊（00700）反彈空間

09：59 - 觀眾問股：京東健康（06618）、赤子城科技（09911） 是止蝕時機嗎？

13：11 - 談瑞聲科技（02018）發盈警對股價影響多大？

15：51 - 觀眾問股：阿里巴巴（09988）咩位可以沽？

17：35 - 觀眾問股：藥明生物（02269）短線仲有冇機會上？

19：10 - 港股開市前市況速報

21：26 - ET個股推介：小米（01810）

22：38 - 談哪些股份可捕捉短線升浪？

25：37 - 觀眾問股：小米（01810）可以入嗎？

27：07 - 觀眾問股：吉利（00175）短線有機會返買入價嗎？

28：33 - 觀眾問股：中國建築（03311）未有貨可否追？

31：02 - 觀眾問股：中石油（00857）現價可買入？

32：57 - 觀眾問股：光大水務 （01857）是否值得持有？

34：52 - 觀眾問股：光大水務（01857）vs光大環境（00257）點揀？

36：22 - 觀眾問股：中國鐵塔（00788）可以買入嗎？

38：00 - 觀眾問股：同程藝龍（00780）可以上望咩位？

39：18 - 觀眾問股：中遠海控 （01919）有冇機會上返$15走？

42：00 - 觀眾問股：中聯通（00762）點睇前景？

43：46 - 觀眾問股：阿里巴巴（09988）$142買入，可幾時沽？

44：38 - 觀眾問股：中石化（00386）咩位可以入？

45：45 - 港股開市後市況速報

47：56 - 財經日誌提提你

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*重溫上日【ET開市直擊】李卓穎分析港股美股走勢*【按此】

【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？

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