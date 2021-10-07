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【文娛藝術】康文署舉辦「香港圖書館節2021」 提供多個綫上綫下活動 10月9日起舉行

理財智慧 22:35 2021/10/07

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康樂及文化事務署香港公共圖書館舉辦「香港圖書館節2021」，活動將於10月9日至11月28日舉行。今屆圖書館節以「喜閱有你 　攜手同行」為主題，透過現場互動體驗、多媒體藝術展覽及多個綫上綫下活動，與讀者攜手探索各種閱讀的方式。

【周末好去處】首屆 DIGITAL ART FAIR ASIA 登陸中環 展出200件數位及NFT作品 各個打卡位一覽 【下一頁

圖書館節重點節目為《觸動喜閱》互動展覽和《See字進入》多媒體藝術展覽，展覽將於10月23日至11月2日在香港中央圖書館展覽館舉行。《觸動喜閱》互動展覽以香港中央圖書館作為主題，利用五種不同的擴增實境互動體驗，講述爺孫二人尋回失去記憶的故事，帶出圖書館的珍貴館藏，加深參觀者對圖書館的認識，並一同慶祝香港中央圖書館建館二十周年。圖書館節與新視野藝術節聯合推出的《See字進入》多媒體藝術展覽，劃出上下左右四組視覺空間，透過流動影像和舞蹈為文字賦予動態。

【假日好去處】屯門都有「港版天空之鏡」 領展推介4條精選山海系路線 【下一頁

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各區公共圖書館亦會舉辦多項活動，包括故事劇場、網上讀書會、表演、故事分享、工作坊和講座等，讓讀者體驗多元閱讀形式，放鬆心情，學習不同技能。精彩活動包括將糖畫與文字結合的「舌尖上的藝術」、製作擴香石和曼陀羅創作等藝術的「自愉工作坊」、介紹繪本的「字癒互動故事坊」、有關高蹺歷史和藝術的「高蹺劇場」，以及一系列的技能和電影講座。所有香港圖書館節的活動均為免費，不過部分活動需預先報名。有關詳情可瀏覽公共圖書館專題網頁或「喜閱‧飛越」FacebookInstagram專頁。

 

【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

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責任編輯：羅浩濂

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