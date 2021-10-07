【著數優惠】3日限定優惠！買滿500元即送Häagen-Dazs指定家庭裝雪糕一杯

由明日至本周日（10月8日），為期3天的快閃優惠「至慳10月消費獎賞」活動登場！凡在全線惠康超級市場及Market Place消費500元，即獲送Häagen-Dazs指定家庭裝雪糕一杯，為各位奉上甜蜜驚喜。

大眾在全線任何一間惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons ichiba購物，只要消費滿500元，即送Häagen-Dazs指定家庭裝雪糕（473毫升）1杯，而各位更可於5款口味包括雲呢拿、哈密瓜、芒果、朱古力榛子或菠蘿椰香，自由選擇！

值得留意，是次優惠的數量有限，送完即止，而每張發票只享一次優惠，各位把握機會啊！

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責任編輯：潘曉豐