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【美股焦點】兩黨達成共識　暫緩債務違約風險　三大指數齊升

股樓投資 22:10 2021/10/07

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共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）提議延遲債務上限至12月，兩黨有望達成一致共識，暫緩違約危機。帶動美股三大指數周四（7日）齊升，道瓊斯工業平均指數升287.37點及0.83%，報34,704.36點，標準普爾500指數升34.09點及0.78%，報4,397.64點，納斯達克指數升115.99點及0.80%，報14,617.9點。

中美官員在周三（6日）於瑞士蘇黎世舉行會晤，雙方關係緩和，中概股高走，嗶哩嗶哩（BILI）漲8.56%，阿里巴巴（BABA）漲6.92%、網易（NTES ）漲5.13%。

摩根大通分析師Ryan Brinkman維持對通用汽車（GM）的增持評級，通用汽車上漲2.53%。

 

【延伸閱讀】施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策 【下一頁

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同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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