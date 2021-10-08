【美債上限】有望暫緩違約危機　共和黨領袖提議延遲債務上限

美國國會若在本月18日未能通過提高債務限，將會產生違約危機，但兩黨在事上一直未有共識。事態在周三（6日）有新發展，一直反對議案的參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，同意暫時延長美國債務上限，直至民主黨在年底前通過更長期的解決方案，以免美國出現違約和經濟危機。

麥康奈爾稱，為了保護美國人民免受民主黨近期製造的危機影響，將會允許民主黨以正常程序，通過固定金額的緊急延長債務上限，以應付當前政府的支出直至12月。他補充道，這將解決民主黨人指出時間緊迫的藉口，促使民主黨政府有足夠的時間，透過預算調解程序來單獨通過債務上限議案。

兩黨一直就議案爭持不下，為了打破僵局，總統拜登（Joe Biden）和民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer)等都曾向共和黨人施壓，要求他們就上調債務上限採取行動。

【延伸閱讀】施政報告2021懶人包 一文看清最新土地、房屋政策 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠