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【美債上限】有望暫緩違約危機　共和黨領袖提議延遲債務上限

股樓投資 00:12 2021/10/08

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美國國會若在本月18日未能通過提高債務限，將會產生違約危機，但兩黨在事上一直未有共識。事態在周三（6日）有新發展，一直反對議案的參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，同意暫時延長美國債務上限，直至民主黨在年底前通過更長期的解決方案，以免美國出現違約和經濟危機。

麥康奈爾稱，為了保護美國人民免受民主黨近期製造的危機影響，將會允許民主黨以正常程序，通過固定金額的緊急延長債務上限，以應付當前政府的支出直至12月。他補充道，這將解決民主黨人指出時間緊迫的藉口，促使民主黨政府有足夠的時間，透過預算調解程序來單獨通過債務上限議案。

兩黨一直就議案爭持不下，為了打破僵局，總統拜登（Joe Biden）和民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer)等都曾向共和黨人施壓，要求他們就上調債務上限採取行動。

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

舒默 麥康奈爾 美國國會 美國民主黨 美國共和黨 經濟 國債

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