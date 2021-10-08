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【先買後付】Target也推「先買後付」　顧客購買滿100美元可延後付款

商業 11:00 2021/10/08

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零售商Target表示，將向購買金額滿100美元（約778港元）的顧客，提供Affirm的「先買後付」服務，帶動Affirm週三（6日）股價飆升近20%。（法新社圖片）

新的支付模式「先買後付」（Buy Now, Pay Later, BNPL）愈來愈受歡迎，繼亞馬遜和蘋果於今年8月宣布與金融科技公司Affirm合作後，零售商Target亦表示，將向購買金額滿100美元（約778港元）的顧客，提供Affirm的「先買後付」服務，帶動Affirm週三（6日）股價飆升近20%。

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據CNBC報道，隨著聖誕節臨近，民眾已開始準備購物清單，Target決定提供新的付款選項，讓消費者能輕鬆買到想要的商品。Target強調，Affirm不會收利息，也沒有任何隱藏收費，而是依消費者的每筆交易向商家收取費用，因此大眾不用擔心有任何額外的費用轉移至消費者身上。

Target金融及零售服務總裁Gemma Kubat表示，有超過半數美國人希望在今年的聖誕假期中，使用簡單、負擔得起的購物方式，延後付款。

根據Mercator Advisory Group的數據，美國民眾於2020年以「先買後付」方式購物的支付金額，達到390億美元（約3036億港元），較2019年的30億美元（約233億港元）激增13倍。該機構預計到2024年，支付金額將超過1,000億美元（約7,785億港元）。

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責任編輯：李智美

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