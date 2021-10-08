【瑞聲盈警】瑞聲ADR低港6%　預告第三季純利按年插逾5成

▲ 【瑞聲科技2018】瑞聲預告第三季純利按年插逾5成 最多賺2.1億元

恒指手機孖寶之一瑞聲科技 （02018） 發盈警，預告第三季淨利約1.66億至2.1億元（人民幣，下同），按年跌幅為51%至61%。瑞聲科技解釋，淨利下跌主要是匯兌收益大幅減少、經營成本上漲及因晶片短缺導致來自新機型的需求減弱，但公司稱對中長期前景謹慎樂觀。

瑞聲ADR跌2.7%，折算收報34.25港元，較港收市價36.55元低6.3%。

*今早9時《ET開市直擊》- 港股急彈動作要快 黃偉豪為你揀股捕捉短綫升浪【按此】*

瑞聲科技表示，去年第三季錄得重大匯兌收益，但預期今年第三季將錄得匯兌收益大幅減少或匯兌損失，在很大程度上導致季度淨利潤減少。

瑞聲科技又指，新冠肺炎疫情引起的全球供應鏈中斷，中國經營成本上漲，以及內地客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型導致需求減弱，對第三季淨利潤帶來重大不利影響。

瑞聲科技表示，今年首三季淨利約10.87億至11.31億元，按年增加約45%至51%，而第三季業績預期將於11月中旬公佈。

相關文章：

【瑞聲科技】瑞聲與比亞迪合作 提供X-DREAM車載音響系統解決方案來自

【瑞聲業績】瑞聲科技半年多賺1.9倍 管理層：繼續尋找車載鏡頭投資機會及合作伙伴、股價曾跌近9%

【業績｜瑞聲科技】瑞聲科技升4.3% 首季淨利潤5.32億元增逾9倍勝預期、管理層：毛利率40%是長遠目標 對WLG鏡頭有信心（第二版）

編輯：李哲毅