【疫市營商】東海、鴻星未結業　發言人：宴會生意好轉及周末訂座爆滿

▲ 「舖王」鄧成波離世後，有傳鄧氏家族旗下的酒樓東海和鴻星最快在中秋結業。綜合本地媒體早前報道，東海發言人回應報道並不屬實。陞域集團旗下Tang’s Catering Group發言人今接受本報採訪，強調東海、鴻星的運作正常。（資料圖片）

「舖王」鄧成波離世後，有傳鄧氏家族旗下的酒樓東海和鴻星最快在中秋結業。綜合本地媒體早前報道，東海發言人回應報道並不屬實。陞域集團旗下Tang’s Catering Group發言人今接受本報採訪，強調東海、鴻星的運作正常。

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發言人續指，集團對目前市況感審慎樂觀。在餐飲業務上，發展計劃已至明年，例如目前推出的大閘蟹菜單、賀年糕點和禮盒等。惟按市場需求，在數目上會有所調節。他稱，近月生意已較疫情最嚴峻時好轉，尤以傾向大眾化的酒樓已回復至疫情前水平。另宴會生意也好轉，周末訂座也滿座。

疫情下讓宴會的模式由大型轉至小型，加上港人愈來愈著重個人化體驗。發言人表示，店舖和品牌發展也提高個人化體驗，在固定菜單上會提高自由度，部份品牌、約20間店舖的形象和格局將會提升。為了應對此轉變，集團旗下的部份場地，也會更新和升級硬件配套。

雖然宴會模式在轉變，但他坦言，按每枱的消費金額計算，與過去相若。展望今年第四季，他期望能夠回復至疫情前水平。

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記者：馬意文