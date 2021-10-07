【職場熱話】豐儉由人 Lunch下下百幾蚊 網民呻搵埋都唔夠食飯

午飯時間是打工仔難得放鬆的時間，你會選擇花試數百元享受一頓高級午膳，好好慰勞自己，還是帶飯、淥杯面，隨隨便便一餐？最近，有網民就在網上討論區貼文指，每日的午餐都接近百元，更形容所賺到的薪金亦不能蓋過這開支。

帖文一發佈，便引起網民熱議。有網民分享自己經歷 ，「我日日都自己帶飯，一開始都擔心被人說無錢，要食隔夜飯，但後期發現好多人都帶飯，所以沒有理會」。

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有網民表示，「大把人月入六萬以上都帶飯，唔駛理人眼光」，「做左咁耐野，大粒野通常唔食、輕食或者帶飯就算」。



另外,亦有網民指「Lunch不嬲食自己，Social 咗成日，嗰個幾鐘就放過我啦」，而此留言引來網民回應，「我公司個個都係自己個位食，一路食一路煲劇，食完訓陣，享受下自己既時間」。

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責任編輯：鍾倩婷