【美股焦點】瑞銀薦十大值得擁有美股　隻隻看升兩成

▲ 瑞銀發佈十大值得拥有美股 預期至少有20%以上增長潛力

美股大反撲，瑞銀列10隻潛力美股，預期至少有20%以上升幅。瑞銀表示，隨着第三季度運輸費、上升的原材料價格、供應鏈短缺和工資上漲等問題，企業議價能力是獲得回報的重要因素。

瑞銀認為，面對這些問題最好應對方法是提高價格，但要保證不損失顧客，而又能提高業績下，不是任何企業都能做到。

十大看好股票包括：

Advance Auto Parts（美：AAP）目標價255美元，分析師相信AAP售後市場基礎強勁，隨着流動性增加和員工重返崗位，會帶來更強勁復甦。

蘋果（美：AAPL）目標價175美元，分析師表示，客人對蘋果產品有很高的滿意度，蘋果個人電腦和手機的巨大品牌資產，促使消費者將來更快接納成為蘋果電動車市場的追隨者。

CME Group（美：CME）目標價245美元，分析師表示，衍生品銷售平台受惠於全球擴張及創新。

Danaher（美：DHR）目標價365美元，分析師表示，DHR有很好的定位，能夠主動識別潛在定價壓力的領域，並成功引導客戶購買高價值產品。

EOG Resources（美：EOG）目標價119美元，分析師表示，可控制油井成本，石油和天然氣勘探公司有能力緩解明年預期的通脹壓力，EOG 的定位比大多數公司都好。

Extra Space Storage（美：EXR）目標價210美元，分析師表示對自助儲倉的強勁需求和較高的入住率，再加上其非全權委託的性質，增加了運營商的定價權。

Generac Holdings（美：GNRC）目標價500美元，分析師表示，該發電設備製造商的競爭優勢在於其平台，有利搶佔對手市場份額。此外，市民對家用備用電源的強勁需求，其住宅產品利潤率已經很高。

Nike（美：NKE）目標價185美元，分析師表示，全球客人對Nike的認知排名第一，其創新研發、供應鏈生產和電子商務促使成功。

Salesforce（美：CRM）目標價330美元，分析師表示，客戶關係管理軟件公司正在超越以前經營利潤率擴張有限的時代。

Teleflex（美：TFX）目標價480美元，分析師表示，公司製造了許多不為人知的便宜產品，節省成本，令他們能提高產品價格。

瑞銀分析師橫跨33個行業，以確定具有最強相對定價能力的公司，報告根據定價能力、保證金和成本投放因素綜合評分，挑選出在各自行業中得分前三分之一的公司，有買入評級和股票，相對於各自目標價至少20%的上行潛力。

相關文章：【大行報告】大和降敏華調級至「跑輸大市」目標價降至10元 稱市場低估原材料及運費壓力

【大行報告】花旗大和齊降阿里巴巴目標價 限電、內房淡風拖增長 阿里巴巴曾創香港上市低

【滙豐HSBC】滙豐再升逾2% 美十年債息高位徘徊、瑞銀升評級至買入料重啟回購

編輯：曾樂詩