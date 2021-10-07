【理財趨勢】港數碼銀行使率增長高於全球水平 2026年將有近1/3港人擁虛擬銀行賬戶

近年多間虛擬銀行於香港開設業務，香港人的使用率亦愈來愈高，根據Finder.com的數碼銀行採用報告，現時有18%的香港成年人擁有虛擬銀行賬戶，預計未來五年，香港的數碼銀行採用率將會增加。

Finder.com訪問來自30個市場的41,654人，發現18%的香港成年人目前有虛擬銀行賬戶，而另外14%計劃在未來五年內開設帳戶。這意味至2026年，將有近三分之一（32%）的香港成年人擁有虛擬銀行賬戶。

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香港目前擁有虛擬銀行帳戶的成年人百分比排名第14位。，並預計在未來五年跳到第10位。

調查又指，香港女性比男性更有可能擁有虛擬銀行賬戶，當中有19%的女性表示擁有虛擬銀行賬戶，而男性只有18%。以上結果有別於全球的情況，全球計算，男性擁有虛擬銀行賬戶的比重較女性高出約 2 個百分點，這意味著香港女性持有虛擬銀行賬戶逆勢而上。

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Finder的全球金融科技編輯伊麗莎白·巴里表示，香港的數碼銀行採用率增長速度高於全球平均水平。她說：「在此研究中包括的30個國家和地區中，我們預期數碼銀行的平均採用率會增加11個百分點。她補充：「這代表香港14個百分點的增長率遠高於全球平均水平。」



「亞洲的數碼銀行業務增長尤為強勁，越南和馬來西亞等市場的增長率預計為18個百分點。到2026年，採用數碼銀行的前五大市場中有四個將位於亞洲，而大約三分之一的香港人會有數碼銀行賬戶。香港已經有八家數碼銀行獲取牌照並正在營運，超前該地區目前正在進行審批程序的其他市場。」

金管局於2019年發出8個虛擬銀行牌照，截至2020年，香港共有8間虛擬銀行（virtual bank）包括眾安銀行、WeLab Bank、livi Bank、天星銀行、Mox、螞蟻銀行、平安壹賬通及富融銀行。

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按市場細分的虛擬銀行採用情況

1. 巴西 - 32.08%

2. 印度尼西亞 - 24.90%

3. 愛爾蘭 - 24.77%

4. 越南 - 23.34%

5. 波蘭 - 22.03%

6. 瑞士 - 21.62%

7. 馬來西亞 - 20.36%

8. 日本 - 20.14%

9. 德國 - 19.33%

10. 匈牙利 - 18.82%

11. 奧地利 - 18.52%

12. 菲律賓 - 18.34%

13. 新加坡 - 17.95%

14. 香港 - 17.70%

15. 阿聯酋 - 17.17%

16. 義大利 - 16.23%

17. 英國 - 14.99%

18. 挪威 - 14.65%

19. 葡萄牙 - 14.31%

20. 西班牙 - 14.19%

21. 澳洲 - 13.21%

22. 法國 - 13.16%

23. 紐西蘭 - 11.99%

24. 荷蘭 - 11.91%

25. 瑞典 - 11.56%

26. 丹麥 - 11.40%

27. 墨西哥 - 11.24%

28. 芬蘭 - 10.60%

29. 加拿大 - 9.25%

30. 美國 - 6.00%

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撰文：陳詠妍

