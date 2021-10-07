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【理財趨勢】港數碼銀行使率增長高於全球水平 2026年將有近1/3港人擁虛擬銀行賬戶

理財智慧 22:39 2021/10/07

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近年多間虛擬銀行於香港開設業務，香港人的使用率亦愈來愈高，根據Finder.com的數碼銀行採用報告，現時有18%的香港成年人擁有虛擬銀行賬戶，預計未來五年，香港的數碼銀行採用率將會增加。

Finder.com訪問來自30個市場的41,654人，發現18%的香港成年人目前有虛擬銀行賬戶，而另外14%計劃在未來五年內開設帳戶。這意味至2026年，將有近三分之一（32%）的香港成年人擁有虛擬銀行賬戶。

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香港目前擁有虛擬銀行帳戶的成年人百分比排名第14位。，並預計在未來五年跳到第10位。

 

調查又指，香港女性比男性更有可能擁有虛擬銀行賬戶，當中有19%的女性表示擁有虛擬銀行賬戶，而男性只有18%。以上結果有別於全球的情況，全球計算，男性擁有虛擬銀行賬戶的比重較女性高出約 2 個百分點，這意味著香港女性持有虛擬銀行賬戶逆勢而上。

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Finder的全球金融科技編輯伊麗莎白·巴里表示，香港的數碼銀行採用率增長速度高於全球平均水平。她說：「在此研究中包括的30個國家和地區中，我們預期數碼銀行的平均採用率會增加11個百分點。她補充：「這代表香港14個百分點的增長率遠高於全球平均水平。」
 
「亞洲的數碼銀行業務增長尤為強勁，越南和馬來西亞等市場的增長率預計為18個百分點。到2026年，採用數碼銀行的前五大市場中有四個將位於亞洲，而大約三分之一的香港人會有數碼銀行賬戶。香港已經有八家數碼銀行獲取牌照並正在營運，超前該地區目前正在進行審批程序的其他市場。」

金管局於2019年發出8個虛擬銀行牌照，截至2020年，香港共有8間虛擬銀行（virtual bank）包括眾安銀行、WeLab Bank、livi Bank、天星銀行、Mox、螞蟻銀行、平安壹賬通及富融銀行。

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按市場細分的虛擬銀行採用情況

1.    巴西 - 32.08%
2.    印度尼西亞 - 24.90%
3.    愛爾蘭 - 24.77%
4.    越南 - 23.34%
5.    波蘭 - 22.03%
6.    瑞士 - 21.62%
7.    馬來西亞 - 20.36%
8.    日本 - 20.14%
9.    德國 - 19.33%
10.    匈牙利 - 18.82%
11.    奧地利 - 18.52%
12.    菲律賓 - 18.34%
13.    新加坡 - 17.95%
14.    香港 - 17.70%
15.    阿聯酋 - 17.17%
16.    義大利 - 16.23%
17.    英國 - 14.99%
18.    挪威 - 14.65%
19.    葡萄牙 - 14.31%
20.    西班牙 - 14.19%
21.    澳洲 - 13.21%
22.    法國 - 13.16%
23.    紐西蘭 - 11.99%
24.    荷蘭 - 11.91%
25.    瑞典 - 11.56%
26.    丹麥 - 11.40%
27.    墨西哥 - 11.24%
28.    芬蘭 - 10.60%
29.    加拿大 - 9.25%
30.    美國 - 6.00%

同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

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撰文：陳詠妍
 

虛擬銀行 香港 行業 Fintech 銀行

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