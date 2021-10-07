  • 27°C
香港時間 : 20211007日 (四) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】人工有高低之分 工作亦有伏同唔伏 網民分享過往中伏經歷

理財智慧 19:46 2021/10/07

分享：

每間公司都有不同的政策、方針，有公司比較高壓，亦有公司十分着重員工的權利。最近，有網民在網上討論區發文，公開以前工作的公司有幾伏，更引來不少網民留言，分享經驗。

請點擊下圖查看伏工分享

    點擊圖片放大
    +8
    +7

帖文一發佈，便引起不少網民回應。有網民指，「最中伏就係shipping, 睇到呢個post既，千奇唔好做shipping, 嚴重OT, 放左工都要番工, 人工唔多」。

另有網民表示,「呢個世界好多只係派job唔做/唔識做嘅上司」。

【職場熱話】初出茅廬畢業生 第一次面試太緊張 網上發文求心得【下一頁

同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：鍾倩婷

畢業 香港 網上討論區

上一篇文章

【職場熱話】豐儉由人 Lunch下下百幾蚊 網民呻搵埋都唔夠食飯

下一篇文章

【科技女股神】任天堂周五出新機　卻遭Cathie Wood抛售大部分股票　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人