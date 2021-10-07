【職場熱話】人工有高低之分 工作亦有伏同唔伏 網民分享過往中伏經歷

每間公司都有不同的政策、方針，有公司比較高壓，亦有公司十分着重員工的權利。最近，有網民在網上討論區發文，公開以前工作的公司有幾伏，更引來不少網民留言，分享經驗。

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帖文一發佈，便引起不少網民回應。有網民指，「最中伏就係shipping, 睇到呢個post既，千奇唔好做shipping, 嚴重OT, 放左工都要番工, 人工唔多」。

另有網民表示,「呢個世界好多只係派job唔做/唔識做嘅上司」。

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責任編輯：鍾倩婷