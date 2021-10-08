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【疫市營商】家用打印機、童書及相冊需求升　印刷企業生意不跌反升

商業 12:00 2021/10/08

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市民在家工作的時間增多，對小型打印機的需求同樣上升不少，這種工作模式的轉變亦加快了印刷企業數碼轉型的步伐。（富士膠片提供圖片）

疫情下，不少行業的生意大受影響，但印刷業仍見商機。有業界指，A4打印機出貨量升80%，整體生意額按年升36%。相信疫情下教科書、童書的需求不跌反升，與上班族在家工作的時間增多有關。大眾工作模式的轉變，同時亦加快了印刷企業數碼轉型的步伐。

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富士膠片商業創新香港市場部及供應鏈管理總監陳偉明表示，今年上半年的打印機設備銷售額按年上升了約3%，今年4月至8月的整體印刷量亦有約4%的升幅。他指出，疫情期間本地市場對印刷包裝的需求急增，更順道推動了數碼印刷的發展。在家工作更間接使網絡印刷（Web-to-Print，W2P）變得普及，顧客對產品的個人需求可透過網絡得以滿足，帶動了整個印刷市場的生意增長。

圖書紙牌相冊　疫下需求增

陳偉明續指，在家工作使市場對小型打印機的需求上升。該企於2021年的A4打印機出貨量升80%，因此計劃加強該方面的產品研發，並會在未來6個月多推出15至20款A4打印機。

鴻興印刷集團執行主席任澤明則表示，該企的整體生意額於2021年上半年按年升36%。疫情期間，市場對精裝兒童圖書需求明顯增加，大眾在家時間增多亦使各類紙牌遊戲大受歡迎，因此令該企的生意在這半年有顯著的升幅。他又指出，全球於近月對印刷品的需求上升，單是8月份就有600至700個貨櫃的出貨量，比起疫前的400至500個貨櫃，出貨量上升了1.5倍。

教科書分拆釘裝　印刷量升

隨着學校開始復課，陳偉明指近月的印刷量亦上升不少。原因之一是愈來愈多教科書按章節分拆釘裝，課堂上的筆記逐漸變成按需印刷（Printon-Demand， POD）的重要產品。 陳亦指出，本地消費者於疫情間對奢侈品的需求上升，同時帶動了高端消費品的印刷、宣傳以及包裝需求。另一方面，疫情緩和令本地市場對相冊的打印需求回升，當中又以婚禮及兒童相冊最受歡迎，與該企合作的主題樂園亦反映，市民的相冊定單需求增多。

任澤明則看好數碼印刷能讓「一物一碼」於本地包裝印刷市場變得有影響力，「一物 一碼」即是於每一個產品上都加上二維碼，以達至防偽與推廣的目的。他認為，該概念在香港有望成為新趨勢。

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記者：李智美

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