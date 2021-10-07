【精神健康】調查顯示：港人對精神健康的態度和意識仍然不足 污名化和誤解仍然嚴重

Mind HK在2021年8至9月期間委託社會政策研究（SPR）有限公司進行了一項問卷調查，以隨機抽樣的形式訪問了1,010名成年人，了解公眾對精神健康的態度以及有關議題的污名程度。47% 的受訪者表示，他們不願意住在患有精神健康問題的人附近，37% 的受訪者甚至反應他們害怕經歷精神健康問題的人住在其住宅區。這些數字表明香港市民對精神健康的污名程度問題持續，亦反映他們對精神健康困擾的不了解。

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調查顯示，有46%的受訪者認為導致精神疾病的主要原因是缺乏自律和意志力。更有81.5%的受訪者表示他們從未接觸過任何與精神健康有關的資訊。與此同時，只有61%的受訪者表示他們相信嚴重精神病患者能夠完全復元。另外，許多人對透露自己的精神健康困擾或尋找協助感到不安。59%曾被診斷精神疾病的受訪者不曾向任何人透露自己的情況，其中一個主要原因是因為害怕被歧視，佔43%。

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Mind HK臨床顧問和精神科專科醫生黃瑋妍表示，污名通常源於缺乏了解或恐懼。要消除精神健康的污名問題的第一步就是要增強相關資訊的流通性，讓受眾能加以認識和了解。黃瑋妍認為，Mind HK的最新研究反映香港人對精神健康問題的態度和意識仍然不足，有關精神健康的污名問題基於對精神健康狀況的誤解，仍然相當嚴重，更有81.5%受訪者表示他們從來沒有接觸過任何關於精神健康的資訊，反映其仍有改善空間。

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責任編輯：羅浩濂