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【職場熱話】公司會免費提供咩物資？ 網民：我朋友要自己帶XX返工

理財智慧 19:27 2021/10/07

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在辦公室工作，通常公司都會提供茶水、文具等物資，便利同事。最近，有網民在網上討論區發文向網民詢問，網民所工作的公司會否免費提供手抽紙巾。

樓主表示，一直以來他都是自備手抽紙巾上班，到最近才知道原來有很多公司都會提供。但當他以為自己的經歷比別人慘時，與朋友交談期間，卻發現朋友工作的公司連於洗手間會用到的廁紙亦沒有提供。因此，樓主好奇其他公司的做法。

【延伸閱讀】【政府工略】1823請營運助理 月薪1.4萬 入職條件一覽【見下頁

    點擊圖片放大
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對樓主及其朋友的經歷，網民表示「一啲啲公司,做過大公司無提供,細公司有提供」，也有網民，指「我公司係上市公司，只有廁紙」。

但樓主朋友的經歷亦未算最慘,網民表示「我以前做過一份工,卷裝紙每月每人有1卷 ,而廁所真係無廁紙提供既,每次都要搣幾格或者成卷拎入去。」令網民不禁留言指「唔記得拎入去就好笑」。

另外，亦有網民分享公司免費提供的物資種類，網「廁紙、 飲品無限量」、「紙巾、文具、嘢飲都任拎」、「我公司有消毒酒精及蚊怕水提供」。

 

【職場熱話】初出茅廬畢業生 第一次面試太緊張 網上發文求心得【下一頁

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責任編輯：鍾倩婷

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