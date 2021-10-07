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【職場熱話】初出茅廬畢業生 第一次面試太緊張 網上發文求心得

理財智慧 19:16 2021/10/07

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除了學歷、過往的工作經驗、相關技能等，面試表現亦是人事部考慮是否聘請相關人士的參考之一。當然，面試經驗愈多，對答和應對的能力亦會隨之上升，提高被聘請的機會。最近，有網民出席了他畢業後第一次的面試，但面試過程不似預期，並在網上討論區求助。

請點擊下圖查看樓主經歷

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帖文一出，便引來不少網民留言, 有人指出,「怕都無用, 好似你考試一樣,都要練習同反思,見得N咁多次,你就知個考官問咩,你就會好定好多,好多答案都係流水式咁背出來」。

亦有網民表示，「你要明白,見工好平常畢業要見工, 俾人炒後要見工,中年失業都要見工。考官係人,你都係人,你只係係度交戲,緊張係因為你太入戲」。

綜合網民的留言，大多都指出其實面試多幾次便會習慣，不用太過緊張。

 

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責任編輯：鍾倩婷

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