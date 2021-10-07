【諾貝爾獎】坦桑尼亞小說家奪文學獎 作品呈現難民命運（第二版）

2021年度諾貝爾獎第4個頒發的獎項是文學獎。今年文學獎由英國小說家古爾納奪得，評審讚揚他的作品，包含對殖民主義影響不妥協及同情的精神，呈現了難民在不同文化和地方下的命運。

（第二版更新古爾納的寫作歷程）

居於英國的坦桑尼亞小說家古爾納（Abdulrazak Gurnah），為歷來第6位贏得文學獎的非裔作家，也是35年來再有非裔黑人奪得這個殊榮，將可獲得1000萬瑞典克朗（約887萬港元）獎金。

現年72歲的古爾納在坦桑尼亞桑給巴爾島（Zanzibar）出生，18歲時因當地的阿拉伯裔居民遭迫害，結果以難民身份前往英國，直至1984年、即36歲時才能再次返回坦桑尼亞，與快將離世的父親見面。

古爾納是英國肯特大學（University of Kent）英語及後殖民文學的榮休教授，至今着有10本小說及數部短篇作品，但其作品現時甚少被翻譯為中文。

雖然古爾納的母語是史瓦希利語（Swahili），但他21歲開始寫作時，已選擇以英語執筆，首本小說《Memory of Departure》（暫譯：離開的記憶）於1987年出版。

第4本小說《天堂》（Paradise）被視為古爾納的成名作，以第一次世界大戰中被殖民統治的東非為舞台，1994年入圍當代英語文學界最重要的長篇小說獎項布克獎（Booker prize）。

負責評選的瑞典學院（Swedish Academy），大讚古爾納是世上最傑出的後殖民作家之一，作品對於在文化與土地鴻溝中掙扎的難民命運，以及殖民主義的影響，均表現出毫不妥協及富有同情心的洞察力。

文學獎得獎詩人資料 姓名 古爾納（Abdulrazak Gurnah） 出生 1948年生於坦桑尼亞聯合共和國桑給巴爾島 得獎原因 作品包含對殖民主義影響不妥協及同情的精神，呈現了難民在不同文化和地方下的命運 得獎比重 1/1

責任編輯：嚴智勇、李俊儀