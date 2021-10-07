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【新冠疫苗】加拿大全面強制接種 公共交通乘客都要打

環球社會熱點 19:06 2021/10/07

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為加強對抗新冠肺炎疫情，全球多國相繼推行強制接種。加拿大宣布，聯邦政府人員若選擇不接種，將會被要求放無薪假。同時，搭乘所有交通工具的乘客亦需要打疫苗。措施將於10月底生效。

【新冠疫苗】加拿大強制聯邦僱員接種 最快9月實施 【下一頁】

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（6日）宣布，所有聯邦政府人員需要在10月29日前，經互聯網提交接種證明，未打針人員會放無薪假。年滿12歲人士在10月30日起，於加拿大搭乘任何交通工具需出示接種證明。

杜魯多表示，強制接種將是全球最嚴格的防疫措施之一，若果民眾做出正確選擇，決定接種疫苗，理應獲得免受新冠病毒威脅的自由生活。今次是杜魯多自上月大選勝出後，推出的首項防疫措施。

杜魯多連任加拿大總理 自由黨再組少數派政府（第二版） 【下一頁】

根據加拿大國庫委員會數字，聯邦政府約有30萬員工，外加95.5萬名受聯邦政府管控的人員會受今次新措施的影響，人數約佔加拿大8%的勞動人口。

加拿大現時疫苗接種合資格年齡為12歲或以上，86.64%接種最少一劑，80.7%已完成接種。

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責任編輯：吳漢培

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