【金融科技】信貸評級要求日高　AI助建分析模型提升準確度

▲ 諾華誠信高級數據分析師何煒峰（圖右）表示，進行信貸評級時，需要考慮系統的穩定性、運算能力及提供不同分析模型的能力。（廖淑瑩攝）

愈來愈多行業利用數據分析協助營運，而信貸行業也不例外。專門為金融機構提供數據分析服務的個人信貸資料服務機構諾華誠信（Nova Credit），亦利用數據分析為基礎的解決方案，提升信貸評級結果準確度。

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諾華誠信高級數據分析師何煒峰表示，進行信貸評級時，需要考慮系統的穩定性、運算能力及提供不同分析模型的能力。隨著數據分析應用廣泛，公司亦採用SAS的解決方案，利用系統提供的模型，能為其核心業務開發個人信貨評分卡和分析模型，以及準確地獲得信貸評級結果，同時為其金融機構提供獨到見解，將金融風險降至最低。

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隨著金融機構邁向數碼化，加上香港有多間虛擬銀行出現，同時亦要面對不少風險。SAS香港區總經理鄭國強指，虛擬銀行需要面對欺詐、洗黑錢等風險，認為虛擬銀行未來可利用AI技術分析客戶的行為，從而預計客戶的信貸評級等資訊。他透露，現時已有政府機構、保險公司使用其產品，分別利用AI技術分析市民避稅的風險，以及計算客戶保單。鄭國強認為，數據分析未來可應用於風險管理，如氣候轉變對企業的影響，惟目前該方面仍處於起步階段。

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記者：廖淑瑩