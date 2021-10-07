【職場熱話】朝早搭車返工 成車人想瞓冇得瞓 全因有人大聲講電話

返早相信是不少打工仔的惡夢。而每個早上，很多人都會選擇在交通工具上爭取時間補眠。近日，有網民在網上討論區發文，表示不理解朝早乘車時，傾電話的原因。

樓主指出，在乘車上班時，本來車廂都十分寧靜，但卻有一位人士在傾電話，而車上的乘客都能清楚聽見內容。他表示「其實（佢）知唔知啲內容比人聽晒」。

帖文一出，隨即惹來網民熱議。有網民補充「（啲人）仲要勁大聲講，慌死人唔知佢有朋友咁」，大呻只想安安靜靜地睡覺。

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亦有網民指出，除了傾電話，大聲播放影片、使用語音訊息、與鄰座交談，其實都會對其他乘客構成影響。

有網民建議，香港應效法日本，乘坐公共交通工具時不準發出嘈音，亦有人反映，巴士公司可否設廣播，提醒乘客收細聲量。

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責任編輯：鍾倩婷