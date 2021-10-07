【Windows 11】Windows 11系統處理效能下降　官方將於本月發布軟件更新

▲ AMD表示，現時正與微軟（Microsoft）積極調查Windows 11系統問題，預計本月內發布軟件更新。

Windows 11系統於本週二（5日）發布正式版本，並開放予用戶更新。不過，最近有調查報告指出，Windows 11因系統問題導致CPU效能下降，影響用戶使用體驗。AMD亦表示，現時正與微軟（Microsoft）積極調查問題，預計本月內發布軟件更新。

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近日AMD發布公告，指支援Windows 11系統的Ryzen系列處理器，升級後或出現CPU處理效能下降問題，包括Ryzen 2000、Ryzen 3000、Ryzen 4000、Ryzen 5000等處理器。據公告內容顯示，受影響的應用程式處理效能將下跌3至5%，若系統在運行電競遊戲時，效能將減少10至15%。

另外，AMD的首選核心（preferred core）技術也無法正常運作，尤其是65W TDP以上的8核心處理器，最有機會出現效能明顯下跌的情況。目前AMD正與Microsoft一同調查問題成因，並進行修補工作，承諾在本月推出更新版本，以修復系統問題。

責任編輯：李寶如