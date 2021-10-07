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【施政報告2021】港置︰施政報告出台後　逾四成人料樓價續升　料全年樓價可保雙位數增長

股樓投資 18:46 2021/10/07

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新一份《施政報告》聚焦房屋及土地供應，香港置業進行「施政報告」調查，於施政報告公佈後，以問卷形式進行，成功收回286份有效問卷。調查發現，有52.4%受訪者認為未受惠房屋供應相關政策，佔比最多，其餘47.6%則表示受惠。滿意度方面，有52.1%受訪者不滿意《施政報告》的房屋供應相關政策，而47.9%則表示滿意。

置業信心方面，市民對施政報告持審慎態度，44%受訪者認為房策及土地政策沒有影響其置業信心，比例較去年施政報告出爐後同類型調查增加0.7個百分點，其次有35%受訪者認為置業信心增加，比例較去年減少11.5個百分點，而認為信心減少的受訪者則佔21%，佔比最少。值得注意，只有44.4%市民計劃未來12個月入市置業，較去年減少約15個百分點，由此可見，市民對後市取態偏向審慎。

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至於樓價走勢，施政報告出爐後，有65%人認為未來十二個月樓價將平穩向上，當中合共44%受訪者認為未來12個月樓價會上升，比例較去年施政報告出爐後同類型調查增加0.3個百分點，而認為樓價平穩的佔21%，按年增4.8個百分點，而認為樓價下跌的佔34.9%，按年下跌5.3個百分點，反映大部份市民對後市仍保持樂觀，認為樓價走勢依然堅挺。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽對政策表示支持，認為政府積極覓地建屋方向正確，是增加供應的最根本有效方法，長遠有助穩定樓市發展。除透過賣地或鐵路物業招標，爭取未來10年可建10萬伙私樓外，政策亦重點推出「北部都會區」發展，興建多條新鐵路，包括白石角建新港鐵站等，料有助紓緩樓市壓力。馬泰陽認為，有關政策屬中長線房地供應規劃，相信發展需時，料不可能一步到位，預計短期內供應會循序漸進，樓價受壓程度有限，對樓市前景感樂觀，預計全年樓價有力保持雙位數升幅。

延伸閱讀︰

【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅 將有250萬人居住【下一頁

【施政報告2021】建議興建東鐡綫科學園╱白石角車站　提供更多房屋、車位、商舖和公共設施【下一頁

【施政報告2021】特首：讓市民安居是房屋政策首要目標　已覓得未來10年興建33萬個公營房屋用地【下一頁

【施政報告2021】檢討《新界條例》　放寬出售祖堂地限制【下一頁

【施政報告2021】預計未來幾年收回700公頃土地　一文睇清土地供應政策【下一頁

【施政報告2021】透過賣地或鐵路物業招標　預計10年可建10萬伙私樓【下一頁

 

同場加映︰【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

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撰文 : 謝昕蕎

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