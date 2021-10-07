【金融業人才】港大經管學院AMPB課程著重業界交流及接軌　培育高端金融人才

▲ 港大經管學院金融學學士（資產管理及私人銀行）課程總監黃惠群（中）表示，課程重點除了一般金融行業專業知識，亦會加入市場關注議題。左為區卓恆、右為董立誠。（湯致遠攝）

隨着港府宣布啟動跨境理財通計劃，並預計本月內正式開展，金融行業將迎來更大市場機遇。港大經管學院金融學學士（資產管理及私人銀行）課程總監黃惠群（Anna）早於數年前，已看準市場發展需求，於2017年開設「金融學資產管理及私人銀行學系（AMPB）課程」，及早培訓金融人才。

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讓學生早接觸市場 加快未來接軌

近年來，本地市場對私人銀行服務及財富管理的需求不斷增加。Anna相信，未來相關行業的發展前景佳，並在2015年開始着手籌備。「在課程重點方面，除了一般金融行業專業知識之外，亦加入不少市場關注議題。例如虛擬銀行、ESG（環境、社會和企業管治）、家族企業、投資組合管理等資訊。」她表示，課程着重學生實踐及市場交流機會，希望選讀該課程的學生能盡早接觸市場資訊，加快未來接軌。

▲ Anna在銀行業打滾逾30年，曾任職多間大型金融機構。數年前她決定退休轉戰教育界，並在港大開辦金融學資產管理及私人銀行學系（AMPB）課程。

其課程首屆畢業生之一區卓恆（Tony），自小就對金融市場感興趣。他在中學畢業後，參與不同大學學系的簡介會，後來發現AMPB課程內容新穎具有針對性，並符合個人興趣及職業發展，於是決定選讀。

他指，該課程會定期提供Coffee Chat及Roundtable活動，「即使是一年級新生，也會有機會接觸不同業內人士，例如與資產管理經理或私人銀行家交流」。他認為這是非常寶貴的經驗，不但可了解業內發展現況，更能在交流中獲得職業發展及建議，對於日後求職有幫助。目前他正於滙豐私人銀行擔任Graduate Analyst職位，計劃未來會在私人銀行界繼續發展。

Tony曾在瑞士銀行、滙豐銀行及金融發展局等不同機構實習，從中獲取不少實踐經歷。他指，無論在課堂上學到多少知識，在實際工作時都會面臨各式各樣難題，更能學習課堂以外的知識。他舉例，在滙豐實習時，為尋求合適的目標顧客，需要做大量資料蒐集，而這些通常在校內欠缺機會接觸。

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另一位學生董立誠（Nelson）表示，當初看中資產管理及私人銀行的發展前景，便決定選讀AMPB課程。就讀課程期間，Nelson亦積極參加不少實習活動，分別於滙豐、瑞銀財富管理等大型機構實習。他指，在實習過程中，曾為高淨值客戶提供投資需求，認識貨幣及財政政策，以及不同投資工具及產品等，有助日後投身行業。他建議，學生應該嘗試參與更多實習，接觸廣泛的工作範疇，從而找到個人興趣，並有助制定未來職涯規劃。Nelson計劃，畢業後會留港發展，並有意從事與私人或機構投資等相關職位。

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Anna指，AMPB畢業的學生出路眾多，該課程首屆共有23位畢業生，其中有5人選擇繼續攻讀碩士學位，部分畢業生加入私人銀行或零售財富管理機構工作，亦有加入投資銀行或證券公司。她透露，近年報讀AMPB課程的人數不斷增加，今年更收取超過50名學生。

記者：李寶如