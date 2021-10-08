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英國選美皇后離婚獲分4億英鎊 身家超越英女王

環球社會熱點 09:05 2021/10/08

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英國選美皇后貝爾塔雷利在2000年與瑞士富商埃爾斯托結婚，兩人育有3名孩子。英國傳媒近日報稱，貝爾塔雷利已與丈夫離婚，並指她獲分得逾4億英鎊（約42億港元）資產，身家一舉甚至超越英女王。英國傳媒指，是次為英國史上最大離婚分產案。

Bill Gates離婚互不支付贍養費 梅琳達照用前夫姓 【下一頁】

英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）報道，現年53歲的貝爾塔雷利（Kirsty Bertarelli）秘密與丈夫埃爾斯托（Ernesto Bertarelli）離婚，結束長達21年的婚姻。貝爾塔雷利發言人證實消息，並指離婚是2人的共同和平決定。報道指，貝爾塔雷利夫婦今年已經分居，夏天達成離婚協議。

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貝爾塔雷利夫婦在今年《泰晤士報》富豪排名榜上名列第14位，財富估值達92億英鎊（約972億港元）。貝爾塔雷利夫婦皆拒絕透露離婚分產數目，但《每日郵報》指，貝爾塔雷利已同意接受3.5億英鎊（約37億港元）和解方案。報道引述貝爾塔雷利朋友，指和解協議比應有的更慷慨，2人不希望展開漫長的法庭訴訟程序。

Bill Gates夫婦料對分萬億身家 盤點5大富豪離婚案 【下一頁】

除定居點外，貝爾塔雷利還分得今年以5,200萬英鎊（約5.5億港元）購入，位於瑞士日內瓦湖城（Lake Geneva）的1座現代公寓，和1座位於瑞士滑雪勝地格施塔德（Gstaad），價值800萬英鎊（約8,454萬港元）的小木屋。

報道指，離婚令貝爾塔雷利個人財富急增，身家更超越個人財富估值為3.65億英鎊（約38.6億港元）的英女王。

離婚後的貝爾塔雷利亦較現今多位流行巨星更為富有，包括音樂才子Ed Sheeran及英國歌后Adele。據悉，Ed Sheeran身家估值約2.2英鎊（約23億港元），Adele身家估值則約為1.4億英鎊（14.8億港元）。

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責任編輯：李俊儀

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