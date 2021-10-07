新地12商場連贏9大公關獎項　憑創意於「疫」市吸人流　公關策略獲專業評審肯定

▲ 新地12大商場旗下的東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙聯手推出的「折上折瘋搶Online Sale」在數碼傳播及最佳科技應用上贏得兩大認可。

近兩年疫情影響下，商場都要在公關推廣上重新部署，迎接市民不同的消費習慣之餘，又要以創意心思、避免聚集等方式為商場在大眾之間保持熱度。新鴻基地產旗下12大商場就連續推出多項活動，利用線上線下全方位推廣及宣傳，成功於由國際權威市場雜誌《Marketing Magazine》主辦的公關大獎2021（PR Awards 2021）中連贏9大獎項，包括東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙聯手推出的「折上折瘋搶Online Sale」在數碼傳播及最佳科技應用上贏得兩大認可，北角匯亦憑《紫．在北角匯》及《貓．美術館》奪得7大獎項，包括最佳創意項目、最佳公關項目（零售）及 最佳公關項目（地產）中勇奪金獎，取得合共3金6銅的佳績。

把握網上機遇為商戶開拓商機

東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙於2020年8月聯手推出的「折上折瘋搶Online Sale」，提供超過130間商戶電子優惠券，鼓勵顧客先網上掃貨後再到店自取。在公關推廣上，利用社交媒體進行直播，同時邀請10多位不同類別的網紅於社交媒體介紹產品。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，面對市民消費模式的轉變，商場要快速調整宣傳策略迎接網上機遇。

鍾指，疫情期間市民減少外出，花在互聯網的時間倍增，我們更要考慮如何把公關訊息在互聯網上突圍而出，同時在避免人流聚集下吸引顧客到場內消費，為商場創造人流，惠及更多商戶，帶來實體生意效益。活動成功把顧客引流帶到線下的實體商場消費，創出合共超過100萬瀏覽人次的紀錄，9成電子優惠券即日全數售罄，帶動總消費額逾1,300萬港元，成功創造商場、商戶及顧客三贏局面。

北角匯開業兩年 連推多個活動成熱話

位於港島區的北角匯開業近兩年，已連續創造多個社交媒體上熱門討論的主題活動，包括在去年8月舉行《紫．在北角匯》花海祭，以廣受旅客歡迎的福岡河内藤園為藍本，在商場二期戶外海濱公園打造3,000呎紫色花海，在場內外打造日本花海祭的氛圍，吸引市民到場感受日本的氣氛。同時邀請多位網紅到場拍攝，進一步於互聯網上分享活動相片，成功以雪球效應製造話題。

《貓．美術館》精選了日本知名畫家山本修（Shu Yamamoto）61幅向世界名畫致敬的貓創畫作，更首度將作品立體化，為市民創造更多打卡位。活動成為愛寵一族的新蒲點，為商場開拓新客源。

鍾秀蓮指，過去商場在疫情下面對史無前例的挑戰，但仍主動推出不同活動開拓客源，同時透過創意公關策略增加商場在大眾之間的討論度，是次得獎正正是對商場推廣策略的一大鼓舞。

▲ 東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙於2020年8月推出「折上折瘋搶Online Sale」。

▲ 北角匯的《紫．在北角匯》花海祭，在商場二期對出戶外海濱公園打造3,000方呎紫色花海。

▲ 北角匯《貓．美術館》一幅幅耳熟能詳的世界名畫變成可愛的貓貓擔當主角，為市民創造更多打卡位。活動成為愛寵一族的新蒲點，為商場開拓新客源。

（資料由客戶提供）