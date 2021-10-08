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【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作

理財智慧 09:00 2021/10/08

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在疫情下，外賣業興旺，近日有一名大學生於網上討論區分享一張照片，看到上月最高收入送遞員，月薪居然可達6萬港元，至於步兵最高亦達至5萬多港元。

按圖了解，更多詳情：

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【延伸閱讀】1823請營運助理 月薪1.4萬 入職條件一覽  【下一頁

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    +9

 

【職場熱話】公司會免費提供咩物資？ 網民：我朋友要自己帶XX返工  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人認為做外賣速遞員很辛苦的，「辛苦錢來的，一個人一次拿這麼多外賣不容易。」、「說到這麼輕鬆，一個月5萬至6萬你去申請，門檻又低。」、「多勞多得的工作，不如你問到底毛利是多少？才可以出6萬元？」亦有網民分享個人經驗並反問樓主是否仍然相信一個月可賺6萬，「一個月6萬，一天2千，每天做14小時，不論繁忙與否每小時起碼要賺＄167，但車手一般只有3單、步兵有5單，除非是自己朋友惠顧，否則無可能有這個數。」、「有朋友一個月賺4萬多，但他每天只能用15分鐘食飯就做足一整天。」但樓主不認同做外賣速遞員很辛苦，反而有興趣了解如何申請，因為可以做幾個月能夠有錢付首期，而且不用報稅，「拿一兩碗譚仔有多辛苦？」

 

同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

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責任編輯：陳頌潔

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