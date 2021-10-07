▲ 證監會、金管局調查：逾70萬人買非上市投資產品 最受歡迎產品是？

證監會、金管局首次發布銷售非交易所買賣投資產品的聯合調查，於2020年內，受訪的持牌法團及註冊機構銷售的非上市投資產品總交易額達57,000億元，有超過70萬名投資者參與。報告指出，香港最常見的非上市投資產品是結構性產品，佔款27,640億元，當中以股票累計期權（Accumulator）佔比最高，佔7940億元。

有關調查向2290家持牌法團或註冊機構發出問卷，查詢非專業投資者客戶、個人專業投資者及部分法團專業投資者的銷售活動。問卷回覆率達99%，共有308家持牌法團、64家註冊機構表示，於2020年曾向投資者銷售投資產品，參與投資產品銷售的員工超過18,000人。

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以最常見產品種類分類非上市投資產品，結構性產品佔銷售48%、集體投資計劃佔25%、債券佔19%。

科網股為最歡迎結構產品標的 債券投資者鍾情高息債

投資者參與的結構性產品中，58%為股票掛鈎產品，而且主要是涉及由互聯網和科技股。公司普遍表示，客戶在去年尋求加大在這兩個行業的投資。

在集體投資計劃中，主要銷售的基金種類是貨幣市場基金，也有，愈來愈 多資金逐漸流入股票基金，尤其是投資於科技、醫療保健及環境、社會和管治 （ESG）相關股票的基金。

債券投資方面，客戶大多對較高收益債券感興趣，例如是非投資級別和不獲評級的公司債券。

調查也指出，58家公司設有網上分銷平台，但銷售只佔呈報的總交易額5%，當中以貨幣市場基金為主的集體投資計劃較受歡迎。而首20大有份分銷非上市投資產品的機構，主導總交易額的85%。

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