英國下議院之父倡議員加薪 幅度遠勝NHS

英國國會議院議員的年薪較英國國民平均高出不少，但仍有議員感到不滿要求加薪。被譽為「下議院之父」的包定禮希望，議員年薪可以增至10萬英鎊，加薪幅度遠比為英國國民服務員工開出的3%多。

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屬保守黨的「下議院之父」包定禮（Peter Bottomley）受訪時指出，英國國會議員現時年薪雖有8.2萬英鎊（約86.8萬港元），但不少人仍然活得非常嚴峻。包定禮認為，議員年薪應與家庭醫生看齊，即約10萬英鎊（約105.8萬港元）。

若果依照英國家庭醫生的薪酬水平，包定禮指出國會議員理應得到11至11.5萬英鎊年薪（約116.4至121.7萬港元）。包定禮更稱，假如認為國會議員不值此水平的薪酬，不如改為國會議員的工作。

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根據英國國家統計局(Office for National Statistics, ONS)的數字，英國現時入息中位數為年薪3.1萬（約32.8萬港元）。而國會議員的年薪則是未計算開支及津貼。

如按包定禮提議，議員年薪將可增加22%。同一時間，英國政府早前建議為英國國民服務（NHS）員工加薪3%。兩者相比，議員的加薪幅度明顯更為優厚。

包定禮自1975年起擔任國會下議院議員，選區為西沃辛區（West Worthing）。至2019年，包定禮再次成為當區下議員，成為連續任期最長的議員，被外界封為下議院之父。

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責任編輯：吳漢培