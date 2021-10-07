【澳洲疫情】悉尼7成民眾打齊針 公共埸所下周重開

澳洲新冠肺炎疫苗接種率理想，其中悉尼所在的新南威爾士州有7成民眾已完成接種新冠疫苗。當局宣布下周開始，悉尼將進一步放寬防疫措施，包括重開酒吧、商店、戲院等公共場所，讓已完成接種疫苗人士逐漸回復正常生活。

澳洲11月重開邊境 州份達8成接種率即開關 【下一頁】

新南威爾士州政府周四（7日）宣布，因當地達致7成民眾完成接種新冠疫苗的目標，將於下周一（11日）起重開公共場所，包括酒吧、連鎖商店、戲院及健身室，只開放予已完成接種疫苗的民眾進入，民眾需遵守嚴格社交距離。

此外，當局亦放寬居家聚會人數上限，容許最多10名已接種疫苗的訪客於家中舉行聚會；婚禮及葬禮已接種疫苗的人數限制提高至100人。若新南威爾士州整體疫苗接種率達8成，將開放部分夜店讓已打針民眾進入，而且取消於辦公室強制戴口罩。

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當局將採用疫苗護照識別民眾的疫苗接種狀況，並確保未完成接種疫苗人士於12月1日前需遵守嚴格居家令。新任新南威爾斯州州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）表示，疫苗是新州可以盡早安全及迅速重開的關鍵及犧牲。

鑑於澳洲新冠肺炎疫情緩和，總理莫里森（Scott Morrison）於上周宣布，只要州份有8成民眾完成接種新冠疫苗，即可於11月重開邊境，允許民眾出國外遊。

責任編輯：郭麗明

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