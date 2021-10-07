  • 29°C
香港時間 : 20211007日 (四) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲疫情】悉尼7成民眾打齊針 公共埸所下周重開

環球社會熱點 18:05 2021/10/07

分享：

澳洲新冠肺炎疫苗接種率理想，其中悉尼所在的新南威爾士州有7成民眾已完成接種新冠疫苗。當局宣布下周開始，悉尼將進一步放寬防疫措施，包括重開酒吧、商店、戲院等公共場所，讓已完成接種疫苗人士逐漸回復正常生活。

澳洲11月重開邊境 州份達8成接種率即開關 【下一頁】

新南威爾士州政府周四（7日）宣布，因當地達致7成民眾完成接種新冠疫苗的目標，將於下周一（11日）起重開公共場所，包括酒吧、連鎖商店、戲院及健身室，只開放予已完成接種疫苗的民眾進入，民眾需遵守嚴格社交距離。

此外，當局亦放寬居家聚會人數上限，容許最多10名已接種疫苗的訪客於家中舉行聚會；婚禮及葬禮已接種疫苗的人數限制提高至100人。若新南威爾士州整體疫苗接種率達8成，將開放部分夜店讓已打針民眾進入，而且取消於辦公室強制戴口罩。

澳洲滯外畢業生簽證限期或延長 涉近1.4萬人 【下一頁】

當局將採用疫苗護照識別民眾的疫苗接種狀況，並確保未完成接種疫苗人士於12月1日前需遵守嚴格居家令。新任新南威爾斯州州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）表示，疫苗是新州可以盡早安全及迅速重開的關鍵及犧牲。

鑑於澳洲新冠肺炎疫情緩和，總理莫里森（Scott Morrison）於上周宣布，只要州份有8成民眾完成接種新冠疫苗，即可於11月重開邊境，允許民眾出國外遊。

責任編輯：郭麗明

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

相關文章

【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增
今日
【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增
約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲
今日
約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲
天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓
今日
天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓
為何拜登屢用假場景發聲明？ 前白宮顧問爆有玄機
今日
為何拜登屢用假場景發聲明？ 前白宮顧問爆有玄機
醫院拒為無打疫苗女子移植腎臟 美國議員批涉歧視
今日
醫院拒為無打疫苗女子移植腎臟 美國議員批涉歧視

你可能感興趣

【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增
今日 17:47
【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增
約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲
今日 17:39
約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲
天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓
今日 16:08
天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓
疫情 傳染病 澳洲 新南威爾士州 悉尼 新冠肺炎 莫里森 新冠肺炎疫情 酒吧

上一篇文章

【新冠疫苗】加拿大全面強制接種 公共交通乘客都要打

下一篇文章

【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元
約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元
為何拜登屢用假場景發聲明？ 前白宮顧問爆有玄機
為何拜登屢用假場景發聲明？ 前白宮顧問爆有玄機
全球護照排行榜香港躋身20強 亞洲兩國並列榜首
全球護照排行榜香港躋身20強 亞洲兩國並列榜首
【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥
【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間19:00）
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多