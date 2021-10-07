  • 29°C
香港時間 : 20211007日 (四) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

iMTV＋ 18:25 2021/10/07

分享：

其他股評時段:
00:43 恒指
01:19 美國債務
03:18 就業
17:00 油價
26:10 芒格阿里巴巴
33:32 本地地產股
37:24 17
39:36 27
41:49 2269
43:34 1336


《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

 

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到
2021/09/30
【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到
【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬
2021/09/23
【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬
【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？
2021/09/16
【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？
【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡
2021/09/09
【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡
【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?
2021/08/26
【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?
股票指數產品 股票 港股通 港股 經濟 恒生指數 香港

上一篇文章

【理財智慧】虛擬貨幣是否可取代黃金 成為更好的避險工具?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用