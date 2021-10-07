【假日好去處】屯門都有「港版天空之鏡」 領展推介4條精選山海系路線

踏入10月，秋高氣爽，又到出外郊遊的季節，屯門擁有多條遠足路線，由於獨特地貌與外國著名景點極為相似，近年更成為本地郊遊熱點。為了迎接秋天行山季節，領展舉辦首個「屯門山海節」， 帶大家由良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場及三聖商場出發，輕鬆到達屯門三個分別以山系及海系為題的「世界級」景點，「遊森」感受大自然。

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由9月27日至11月30日，領展四大屯門區商場推出三大行山任務，讓大家身體力行一同挑戰四條精選山海系路線。

任務1：大家在出發前做足郊遊準備，於場內參與AR遊戲尋找行山小貼士，換取Banana Boat太陽油。

任務2：參加行山Check-in挑戰，贏取豐富獎品。

任務3：活動邀得樹葉畫藝術家Inkgo Lam教授創作獨一無二的屯門山海路線樹葉畫，讓大家遊山玩水的同時，以另一個角度探索及感受大自然，一同「遊森‧出發」。

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領展也介紹了4大行山路線，都是由屯門的商場出發：

山系路線1：俯瞰千島湖美景

大欖涌水塘內有十數個山丘小島，被稱為「千島湖」。從富泰商場出發，先沿著屯門徑步行約30分鐘到打卡勝地「彩虹欄杆」，再繼續步行約三小時前往另一景點「千島湖」，站在觀景台更可俯瞰最美的景色。

海系路線2：出發港版邁阿密 欣賞無敵海景

有「港版邁阿密」之稱的浩和街，絕對是屯門新蒲點。從蝴蝶廣場出發，沿途經過蝴蝶灣泳灘，飽覽無邊際的大海；經過超長的沿海堤壩就會去到浩和街，不少人會踏單車或駕車前來欣賞日落。蝴蝶廣場坐擁佔地30,000呎、全港最大單層街市，亦有超過 150個商戶售賣各種優質食材，成為郊遊人士補給站。

海系路線3：玩盡屯門海岸線 五大泳灘

屯門青山灣東岸是不少家庭的歡樂天地，周末前來享樂。從三聖商場出發，沿着青山灣、加多利灣、舊咖啡灣和新咖啡灣，邊行邊賞海岸線，大約30分鐘就會去到黃金泳灘，猶如置身另一國度悠閒寫意。旅程完結後亦可到三聖商場著名的海鮮酒家用餐。

此外，良景廣場將於10月14至17日期間化身露營區，設置山系選物店，雲集四間山系迷必買的戶外用品特色小店，包括台灣人氣山系用品品牌Filter017的型格山系裝備、揉合藝術與設計的型人品牌Sugarcoat、主營日本戶外露營品牌的Wild Camping及以山系煮食工具為主的草記Meshi with Grass，有過百款山系露營小物。

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活動期間，領展首度與四大潮流山系品牌及商場商戶聯手，打造專屬山海系行山型人打卡集合地點，舉辦山系選物店，並推出台灣人氣山系品牌Filter017限定山系裝備換領及商戶限定特色產品 。



良景廣場及蝴蝶廣場是次特意找來台灣人氣山系用品品牌Filter017推出多功能帆布袋及便攜速乾毛巾，顧客於推廣期內以電子消費換取指定印花，便可將這兩款型格裝備帶回家。

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記者：陳詠妍



