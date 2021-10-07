【無牆醫院@iM網欄】如果耗盡可以點算？ 長期病患照顧者的心靈關懷

根據世界衞生組織，長期病患是指維持長時間並隨時會惡化的疾病，如中風、癌症、腎病、痛症、類風濕關節炎和精神病患等。患者需要家人長期照顧，若家中的照顧者過度投入，忽視自身的需要，容易使精神和肉體上承受很大的壓力。



照顧者常要面對的壓力

首先是照顧者的生活模式受影響。照顧者為了滿足病人要求，甚至漠視自己的需要，特別在疫情期間，照顧者不能探訪病人，為病人做簡單清潔，只能電話溝通，使照顧者經常跌入無助和罪疚感之中。照顧者如未能適當地處理這些壓力，有可能會出現「耗盡」(Burnout) 的精神狀態。「耗盡」的徵兆包括身體上因忽略自身休息和飲食時間，容易疲累和生病。再者，思想上長期負面評價自己、情緒變得沮喪、容易發脾氣、人際關係變差，漸漸減少與其他人接觸，並產生心靈上的孤獨感，甚或埋怨別人。

從三個向度化解照顧者的心結

重構照顧者的觀點

瞭解患者所患的疾病及患病過程中的心理反應很重要，這可以幫助照顧者對自己和病人有正面的評價。曾經有一位痛症科的病人，她因撞車而脊椎神經受損，手、腳、腰長期感到痛楚，連止痛藥也無效，使她感覺鬱悶，但沒有人理解她。病人單身，弟弟就是她唯一的親人。她很想弟弟明白她，弟弟卻認為姐姐以痛楚為藉口，拒絶做運動去改善狀況，姊弟原本很好的關係也漸生破裂。病人覺得自己是弟弟的負累，弟弟也內疚自己做得不夠好。在覆診時，弟弟從醫生的講解中明白姐姐的痛楚，再加上院牧的引導，弟弟與病人真誠分享自己的掙扎，病人也感謝弟弟的付出。這次對話打破了弟弟對姐姐的誤解，修補了彼此的關係，在兩姊弟的人生路上，彼此再沒有遺憾。

調節照顧者的期望

照顧者的「耗盡」往往是對自己有不恰當的期望，認為只要自己做得夠好，患者的病就不會惡化。院牧曾探訪過一位患上末期胃癌的母親，她與丈夫已離異，母女相依為命。女兒決定辭掉工作，專心照顧病人，上網學習自然食物療法。但當媽媽病情轉差，女兒瞬間崩潰，自責這裏做錯、那裏做得不夠、自然食物療法又學不好，不停地否定自己。母親看到女兒這樣很難過，她希望女兒懂得照顧自己，開心過生活，而自己可以吃最愛的三文魚就足夠。院牧讓母女溝通彼此的期望，引導她們互相明白對方，母親肯定女兒在這些日子的陪伴已是她最大的滿足，並且已做到。女兒也調節了對媽媽的期望，只要媽媽能開心就好。兩人一起吃三文魚，彼此的關係變得更親密了。

拆解照顧者的規條

有些照顧者的壓力是來自原生家庭的規條。他們對孝順的理解是要滿足患者及家人的期望，認為與家人商討分擔照顧患者的工作就是推卸責任，給予自己私人空間就是自私。曾有一位廿四孝的兒子得悉媽媽患上末期肺癌後，他認為孝順就是時刻陪在媽媽身邊，為了照顧媽媽，他推卻了所有朋友的約會，放棄了運動，最後他真的「耗盡」了。當媽媽離世後，他患上嚴重抑鬱症。

照顧長期病患者真的不易，家人的支持和分擔對照顧者尤為重要。院牧作為心靈關顧員，既關心病人，也重視照顧者的心靈需要，運用不同的介入手法，讓病患與照顧者重新得力，找回內心的平安與寧靜，成為彼此生命中無憾和美麗的回憶。

東區尤德夫人那打素醫院院牧服務是雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會轄下的服務單位之一，秉承雅麗氏何妙齡那打素醫院自一八八七年的醫療宣教精神「矜憫為懷、全人醫治」，透過院牧和義工向每年千萬人次的住院病人、其家屬及眾多員工提供心靈牧養、臨床關懷的牧關服務。

▲ 照顧者也需要獨處的空間，好好休息 (鳴謝羅麗芳院牧提供插圖)

▲ 照顧者與患者親切溝通，成為彼此生命中無憾和美麗的回憶 (鳴謝羅麗芳院牧提供插圖)

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