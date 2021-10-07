【施政報告2021】薛永恆：明年推動研究新田科技城　冀匯聚科研人才

▲ 香港數碼港管理有限公司董事局主席林家禮（左起）、 政府資訊科技總監林偉喬、創新及科技局局長薛永恒、創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻、創新科技署署長潘婷婷、香港科技園公司董事局主席查毅超今（7日） 面見傳媒，回應《行政長官2021年施政報告》。（陳靜儀攝）

新一份施政報告中提到新增250公頃創科用地，包括新田科技城及重啟馬料水填海計劃，希望建成為香港的矽谷。創新及科技局長薛永恆今（7日）向傳媒表示，會盡快與發展局開展創科用地的準備工作，在下年推動研究。並形容現時持續投入資源發展創科是「黃金時間」，在未來10至15年政府將推動更多基建，協助不同企業或本地初創發展。

河套區港深創科園 2024年起逐步啟用

薛永恆表示，施政報告提到250公頃創科用地，預計當中87公頃的河套區港深創科園，會是最先在2024年起陸續落成使用。而科學園第二期擴展在2024至2025年會有新土地，數碼港第五期會在2025年落地，增加4成面積，預期為初創企業提供支援。馬料水填海計劃則在未來5至10年才逐步建成，配合屆時的需要作發展計劃。

他表示，新增的創科用地發展及管理模式尚未有定案，會盡量聽取業界意見，確保足夠靈活及配合發展需要。他表示，馬料水填海及搬遷岩洞新增的88公頃用地，主要用作創科，不過也可能會興建人才公寓，方便科研人才匯聚交流。

對於外界或再掀馬料水填海爭議，創科局常任秘書長蔡淑嫻指出，早前曾被擱置的馬料水填海計劃為住宅土地用途，是次將其改為以科研為主，不會加重交通負擔，並且可以提供就業機會，相信已經處理到居民的擔憂。

至於政府打算在現時的教育大學白石角運動中心用地，由港鐵研究興建新鐵路站，蔡淑嫻則表示，擬建車站與科學園第三期距離約800米，並非太遠。在設計車站時，亦會考慮連接路等安排。

未來數月聽取業界聲音 改組創科局

對於施政報告提出，將擴大創新及科技局為創新科技及工業局，領導再工業化，薛永恒表示，未來數月會同工業總會及廠商會等會面，並交由立法會討論，做好規劃。他又指，在現有架構中，與工業家對接涉及局與局之間協作，所以清晰地將所有局相關的工作，放在同一個局去處理，將有利內部溝通，同時更容易提供支援及服務。

至於報告中提到邀請科技園公司構思興建的第二個先進製造業中心，將不會動用250公頃新創科地，設立於現有的工業邨選址。科技園董事會主席查毅超表示，先進製造業中心需高承重、高樓底，設有中央物流設備。同時要按照進駐企業類型，考慮是否需要獨立過濾水系統及危險室等，所以目前仍待選定第二個先進製造業中心所涵蓋的企業類型。

生命健康創新科研中心設河套區 更好協作

施政報告又提到，為回應「國家所需」，配合《十四五規劃綱要》提出生命健康等前沿領域，所以構思在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康領域的科研工作。薛永恒表示，建議在河套地區港深創科園內設立生命健康創新科研中心，目的是希望將現時分散在不同院校及科學園的生命健康科技實驗室，集中聚焦如生物醫學、化學、物理等發展，在河套區產生更好的協作。不過具體營運模式就有待探討。

蔡淑嫻亦舉例指出，中心促進從事醫學工程與診斷工作方面的合作，產生協同效應。她補充，該科研中心涉及金額未定，不過已預留60億撥款予相關的20多間實驗室，在未來3、4年會持續作研究工作。

薛永恆又指，現正探討擴大非本地畢業生留港及回港安排，擴展到在本地大學的內地分校學生，擴大本地人才庫，稍後會制定具體建議。

此外，提到創新科技發展面對法律法規限制，他指當局將探討修訂條例，如電子交易條例及電子支付條例等。

記者：張寶燕