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【有線寬頻1097】獲新世界發展鄭家純增持　有線寬頻：沒有進一步補充（第二版）

股市 18:32 2021/10/07

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【有線寬頻1097】新世界發展主席鄭家純接手有線寬頻

市傳遠東發展 （00035） 主席邱達昌有意退出有線寬頻 （01097） ，聯交所最新披露，有線寬頻大股東永升（亞洲）獲新世界發展 （00017） 主席鄭家純加碼增持，雖然未有披露賣家身份，但以股份數目推斷，賣家為邱達昌及富力地產 （02777） 創辦人李思廉，同時意味鄭家純將從邱達昌接手有線寬頻。

本報曾向有線寬頻查詢股權變動細節，有線表示，請參照香港交易所股權披露表格，集團沒有進一步補充。富力則稱，事件與公司業務無關，不作回應

本報也正向新世界及遠東發展查詢詳情。

在9月30日，鄭家純旗下Celestial Pioneer Limited向永升（亞洲）某些少數股東簽訂了兩項協議，有條件地收購永升（亞洲）合共 40.5% 的權益。此前鄭家純持有永升（亞洲）31.5%權益，估計完成後，鄭家純權益達到72%。

翻查永升（亞洲）在2017年入主有線寬頻所披露的股份架權，邱達昌持有24.5%、鄭家純持有31.5%、周大福企業持有14%、弘毅投資董事長兼創始人趙令歡持有14%，李思廉持有16%。

而今次永升（亞洲）持股變動涉及31.5%，正好是邱達昌及李思廉的持股總和，以此推算，鄭家純今次向邱達昌及李思廉收購永升（亞洲）股份。

（第二版加入有線寬頻、富力回應）

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【有線停牌】有線寬頻停牌、待發併購內幕消息　鄭家純據報接手邱達昌持股

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編輯：李哲毅

*同場加映【ET開市直擊】譚仔上市追、揸、沽 油股亮麗仍可追？（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？？豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 

港股 鄭家純 邱達昌

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