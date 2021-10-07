【棉花】陰雨影響採摘加劇減產擔憂 棉花價格飈升至十年高

▲ 陰雨影響採摘加劇減產擔憂 棉花價格飈升至十年高

隨各地經濟從疫情中復蘇，能源價格在供不應求下飈升，天然氣及油價大漲，棉花也不例外，需求明顯增加。美國紐約棉花交易所（NYCE）10月份棉花期貨升逾1%，報112.38美元。內地期貨公司東吳預計，近期零星的陰雨影響內地棉花採摘，加劇減產的擔憂，未來一段時間，棉花現貨價格將震盪走高。

去年美國以中國涉及強迫勞動為由，禁止美國企業進口新疆棉花及製品，使美國棉花需求激增。美國農業數據顯示，今年8月1日起新銷售年度以来，美國對中國棉花出口額較去年同期高83%。

東吳表示，減產預期下棉花現貨價格將震盪走高，長假期間天然氣及國際原油價格大漲，帶動棉花價格創近10年來新高。新疆籽棉新季開秤後，收購價格高開高走，多地突破每公斤11元人民幣，較國慶長假前上漲8%。

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編輯：曾樂詩

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