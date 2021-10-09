【清酒新世界@iM網欄】人心地 信州亀齢．四

長野縣除了盛產「美山錦」，還有另外一款酒米名為「ひとごこち」人心地，正正也是因為信州亀齢才能將這款酒米發揚光大！

在日本「ひとごこち」人心地的意思為「感覺很舒服，同時也讓人感到安心和放鬆」。人心地由長野縣的農事試驗場在1994年育種完成並推廣，專家把白妙錦和信交444號交配及栽培而成的酒造好適米，也是繼美山錦之後研發的新酒米。農事試驗場主要是以能生產適合在縣內釀造清酒的米為目標而開發的地方。目前，人心地已成為主要的酒米，也許是因為它被認為是鼓勵栽培的品種，每年都能生產大約1663公噸，是日本十大酒米之一，排行第七位。

與長野縣產的美山錦相比，人心地心白較大，易溶於醪，雖然心白大，但較脆弱易碎，據說不太適合用來釀造精米步合較低的清酒，但對於農民來說是比較容易耕種的酒米，原因是能夠耐寒，被風吹也不易倒下。人心地較美山錦的生長速度為慢，所需時間多幾天，但卻不影響收成，甚至與美山錦的收成時間相差無幾。

那我當然要好好介紹使用這款酒米的清酒，信州亀齢的人心地系列中主要分類為純米酒、純米吟醸酒和無濾過生原酒，個人最欣賞的就是信州亀齢的人心地無濾過生原酒，很可惜這一款暫時還沒出口到海外，疫情過後我有機會的話一定會到日本購買！

首先要介紹的是信州亀齢 ひとごこち純米 長野産，使用了長野縣經·戶澤「一口河地」（Hitokochi）釀造的純米酒，是一款清淡的純米酒，適合每天飲用，口感細膩，微辛微酸，並擁有淡淡的士多啤梨的甜味，多種口味均衡。而且清酒的風味會因應溫度的轉變也會大有不同，第一杯跟第二杯的感覺會完全不同，令人愉悅的口感，口味清爽。

信州亀齢 ひとごこち純米吟醸和上述的清酒就大有不同了，純米吟釀偏向果香為主，主要圍繞着蘋果的苦澀味和士多啤梨的香甜口感，並有一種讓您感覺舌頭上的刺激，就是那種先甘後辛的感覺，味道清淡，酸甜可口。有些人很誇張地會認為這款是蘋果酒，不過同時是喝清酒，感覺很奇妙！

其實信州亀齢真的有很多很有潛質的好清酒，我都能從他們的清酒感受到酒造的熱情和努力，所以我絕不能浪費，每一次都好好欣賞，同時在喝清酒的時候會想想酒米的來源還有背後的故事，我相信一定會帶給人們不同的體驗！



岡崎酒造株式会社

地址：〒386-0012 長野県上田市中央4-7-33

電話：0268-22-0149

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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