美國收水港股未必走弱

今年以來，由於行業整頓，疊加上半年貨幣政策的邊際收緊壓力，中國經濟增長的動力逐漸下降，股市也承受了較大的壓力。國家統計局編制的製造業採購經理指數，6月以來加速下跌，9月份資料已經跌穿了50的盛衰分界線，跌入了收縮區間，說明製造業的壓力持續加大。

針對經濟和股市面對的較大壓力，中國政府政策已經出現了明顯變化，開始有意識地舒緩壓力。例如對於行業監管，證監會已經牽頭與國際投資者溝通說明；對於房地產，央行三季度例會報告暗示對房地產的金融高壓政策可能邊際放鬆；對於經濟放緩，央行於7月15日降低存款準備金率0.5個百分點，8月9日央行發表二季度貨幣政策執行報告，明示貨幣政策轉向邊際寬鬆。

雖然近期因為減碳造成的多地拉閘限電情況對經濟有一定負面影響，不過據報導政府已經要求能源國企不惜一切代價維護今冬供電和石油供應穩定，預計電力短缺情況將有所緩解。

從監管、貨幣政策和能源供應等幾個對經濟和股市有較大影響的因素看，最困難的時候基本都已經過去，監管政策進入穩定期，貨幣政策和對房地產的金融高壓開始邊際寬鬆，減輕了經濟和股市面臨的壓力。

從宏觀方向看，美國受制於通脹壓力，需要逐步收緊貨幣政策，其指向無疑是傾向緊縮；中國則從監管到貨幣政策基本已經走過了收緊階段，未來傾向寬鬆。

隨著政策支持力度的加強，未來中國經濟的展望傾向改善。由於中美政策的差異，未來中美的經濟和股市走勢也有較大機會不同步，美國貨幣政策收縮對港股的衝擊可能有限。

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