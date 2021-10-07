【按證公司】按證上半年稅後虧損收窄至2400萬元　資本充足率24.7%、較去年底降12.6個百分點

▲ 【按證公司】按證上半年稅後虧損收窄至2400萬元

按揭證券公司上半年未經審核除稅後虧損按年收窄至2,400萬元，因按公平值變化計入損益的投資受市場波動所帶來重估價值的影響，以及港元對美元轉強，令以美元計價資產的重估價值受影響。期內新承造按揭保險產生的佣金支出即時入帳，但有關的保費收入則按年攤分入帳；按證附屬香港年金公司對其年金業務基於精算假設下需要維持審慎法定儲備所引起的會計虧損。

按證公司去年虧損3.6億【下一頁】

若將新承造按揭保險產生的即時入帳佣金支出，調整至分攤與相應的按揭保費收入到期時入帳，以及撇除香港年金公司的會計虧損後，上半年經調整的除稅後溢利、權益回報率和成本對收入比率分別為3.46億港元、6.0%及27.7%。

香港年金公司截至6月30日的內含價值約81億元，包括權益總額65億元和預期將來利潤的現值16億元。權益總額包括期內資本投入25億元。

截至6月30日，按證的資本充足率24.7%，較去年底下跌12.6個百分點，仍高於8%的最低要求。按證保險公司和香港年金公司的償付能力充足率分別約為9倍及16倍，遠高於保監局的最低監管要求分別為2倍及1.5倍。

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