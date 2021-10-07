【政府工略】1823請營運助理 月薪1.4萬 入職條件一覽

1823請營運助理，月薪14,600元，除了基本的入職條件，亦需接受中文文書處理速度及技能測試，職位為1823中心日常運作提供行政支援。工作時間為上午8時45分至下午約6時20分，或須輪班、不定時工作，或在惡劣天氣期間工作。獲聘用者須於短時間內上任及被調派至油麻地或葵涌的1823辦公室工作。另外，職位將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

申請手續：申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。申請人須於2021年10月19日香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達以下查詢地址(如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。)。請在信封面上註明申請職位的名稱。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人亦可在公務員事務局網站作網上申請。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期後約兩至四個星期內以電郵形式接獲通知。申請人如不獲邀參加面試，可視作落選論。有關上述空缺的資料，可按所列電話查詢。

聯絡地址：葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

查詢電話：2928 6997

截止申請日期(日/月/年)：19/10/2021 17:00:00

【筍工推介】司法機構請司法書記 月薪2.1萬元至5.3萬元 入職需具備哪些條件 【下一頁】

【招聘會】勞工處下周一連兩日舉辦招聘會 即場招聘逾3,000個職位空缺 【下一頁】

【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂